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İsrail, Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında Filistinli bir ailenin evini yıktı

İsrail, Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında Filistinli bir ailenin evini yıktı

İsrail güçlerinin 9 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye yönelik devam eden hava saldırılarında 30 Filistinli hayatını kaybetti

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İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyine düzenlediği hava saldırısı sırasında Filistinli bir ailenin evini yıktı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail uçakları, Gazze'nin güneyindeki Refah bölgesinde bulunan tarım arazilerine sabah hava saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırıda Filistinli Beşir ailesine ait bir ev tamamen yıkılırken, olay sonucunda can kaybı ve yaralı olup olmadığı henüz açıklanmadı.

- Ne olmuştu?

İsrail ordusu, 9 Mayıs Salı sabaha karşı İslami Cihad Hareketinin lider kadrosunu hedef aldığını savunarak, abluka altındaki Gazze'ye saldırı başlattı.

İsrail’in son üç günde Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenler arasında İslami Cihad'ın üst düzey kadrosundan 5 isim yer alırken, Filistinli gruplar da Gazze'den İsrail'e yüzlerce roket ve havan mermisi atarak karşılık verdi.

İsrail güçlerinin Gazze'ye saldırıları nedeniyle, 6'sı çocuk ve 4'ü kadın olmak üzere 30 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ve Filistinli gruplar arasında arabulucular aracılığıyla yürütülen ateşkes görüşmeleri ise henüz sonuç vermedi.

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