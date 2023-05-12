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Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsaları karışık bir seyir izledi.

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Analistler, ABD'de devam eden borç limiti krizi ve para politikalarına ilişkin belirsizliklerin taşındığını belirterek küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini kaydetti.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, ABD'nin temerrüde düşmesi halinde bu durumun sadece ABD için değil, küresel ekonomi için de çok ciddi yansımaları olacağı uyarısında bulundu.

Dün ABD ile Çin arasında bir görüşme gerçekleştirildiğinin duyurulmasıyla ilişkilerin normalleşebileceği beklentisi artarken, görüşmede ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın ABD'nin Çin ile ilişkileri "çatışma değil rekabet temelinde" yürütmek istediğini vurguladığı aktarıldı.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,63 azalışla 2.475 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,12 düşüşle 3.272 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 değer kazancıyla günü 29.388 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanışın yüzde 0,12 altında 134,7'den işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,15 değer kazanarak 61.997 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,67 gerileyerek 19.611 puanda seyrediyor.

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