Adana'da 6 dakikada iki deprem oldu! AFAD'dan son dakika açıklama var

ADANA'da 4.5 ve 4.3 şiddetinde peş peşe deprem meydana geldi. Saimbeyli merkezli deprem paniğe neden olurken AFAD'dan açıklama geldi. Naci Görür'den Adana depremiyle ilgili açıklama geldi..

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Adana'nın Saimbeyli ilçesi merkezli peş peşe depremlerle sarsıldı. İlk deprem saat 11:33'te 4.5 büyüklüğünde oldu. İkinci deprem ise 6 dakika sonra saat 11:36'da 4.3 şiddetinde oldu. AFAD'dan son depremlerle ilgili flaş açıklama geldi.

Naci Görür başta olmak üzere deprem uzmanları, Kahramanmaraş depremlerinin ardından Adana'yı deprem riski olan illerin başında saymışlardı. Depremlerin ardından Naci Görür, "Topallar-Saimbeyli’de 4,6 deprem oldu. Göksun hattı zorlanıyor" paylaşımı yaptı.