Ambalaj sektörü Avrupa'ya 10 milyar dolarlık ihracat hedefliyor

Ambalaj Sanayicileri Derneği Başkanı Zeki Sarıbekir: - "Ambalaj sektörü olarak Avrupa'nın ambalaj ihtiyacının sadece yüzde 10'unu karşılayabiliyoruz. Bunu yüzde 20'lere çıkartabiliriz, bu durumda sadece Avrupa'ya olan ihracatımız 10 milyar dolara ulaşacak"

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Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, Türk ambalaj sektörünün Avrupa'nın ambalaj ihtiyacının sadece yüzde 10'unu karşılayabildiğini belirterek, "Bunu yüzde 20'lere çıkartabiliriz, bu durumda sadece Avrupa'ya olan ihracatımız 10 milyar dolara ulaşacak." ifadesini kullandı.

ASD açıklamasına göre, geçen yılı 7,5 milyar dolar ihracatla tamamlayan ambalaj sektörü, en büyük pazarı olan Avrupa'ya yoğunlaşmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASD Başkanı Sarıbekir, Avrupa'daki resesyon ve enflasyonun yanı sıra Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın ambalaj tedariki konusunda rotayı değiştirdiğini, Türkiye'nin önünde çok büyük bir fırsat olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Kriz dönemlerinde ülkeler maliyetlerini düşürmek için yakın coğrafyadaki yeni tedarikçilere bakıyorlar. Avrupa, Çin'e çok uzak ama Türkiye'nin dibinde. Türk ambalaj sektörünün önünde büyük bir fırsat var. Bizlerin büyüme süreci hep bu krizlerde oluyor. Sonuçta biz tedarikçiyiz ama şöyle düşünün; eğer bir firma tedarik açısından memnunsa ona ürün satmaya gittiğiniz zaman tedarikçisini değiştirmek istemiyor. Kalitesinden memnun, servisinden memnun, fiyatından memnun ama kriz dönemlerinde Avrupa'daki müşteriler 'Maliyetlerimizi düşünmemiz lazım' deyip tekrar arayışa geçiyorlar. Daha önce sorgulanmayan maliyetler ve fiyatlar sorgulanmaya başlıyor. Türkiye’nin ambalaj ihracatı yılda 7,5 milyar dolar ve bunun da yüzde 60'ı Avrupa'ya gidiyor. Buna rağmen ambalaj sektörü olarak Avrupa'nın ambalaj ihtiyacının sadece yüzde 10'unu karşılayabiliyoruz. Bunu yüzde 20'lere çıkartabiliriz, bu durumda sadece Avrupa'ya olan ihracatımız 10 milyar dolara ulaşacak."

Sarıbekir, Türkiye'nin ambalaj sektöründe çok önemli bir ülke olduğuna, fiyat olarak Çin ile Avrupa arasında bir yere oturduğuna dikkati çekerek, Avrupa'nın ardından hedef pazar olarak belirledikleri ABD pazarına yoğunlaşacaklarını aktardı.

Ambalajın çevreyi kirletmediğini, aksine doğru geri toplama ve dönüşümle çevreye büyük fayda sağladığına işaret eden Sarıbekir, her türlü ambalajın 'tek katlı' olması kaydıyla geri dönüştürülebileceğini bildirdi.

Atıkları düzgün toplamanın da önemli olduğunu aktaran Sarıbekir, "Avrupa'da belediyeler ihaleye çıkıyorlar. Her gün bir poşet var. Bir gün plastikler için mavi, bir gün metaller için kırmızı, bir gün evsel atıklar için kahverengi. Türkiye'de de bunu yapabiliriz. 'Sıfır Atık Projesi' çok güzel bir proje ama daha çok sahip çıkılması lazım." değerlendirmesinde bulundu.