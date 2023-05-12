BIST 4.838
DOLAR 19,60
EURO 21,61
ALTIN 1.262,71
HABER /  EKONOMİ

Ambalaj sektörü Avrupa'ya 10 milyar dolarlık ihracat hedefliyor

Ambalaj sektörü Avrupa'ya 10 milyar dolarlık ihracat hedefliyor

Ambalaj Sanayicileri Derneği Başkanı Zeki Sarıbekir: - "Ambalaj sektörü olarak Avrupa'nın ambalaj ihtiyacının sadece yüzde 10'unu karşılayabiliyoruz. Bunu yüzde 20'lere çıkartabiliriz, bu durumda sadece Avrupa'ya olan ihracatımız 10 milyar dolara ulaşacak"

Abone ol

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, Türk ambalaj sektörünün Avrupa'nın ambalaj ihtiyacının sadece yüzde 10'unu karşılayabildiğini belirterek, "Bunu yüzde 20'lere çıkartabiliriz, bu durumda sadece Avrupa'ya olan ihracatımız 10 milyar dolara ulaşacak." ifadesini kullandı.

ASD açıklamasına göre, geçen yılı 7,5 milyar dolar ihracatla tamamlayan ambalaj sektörü, en büyük pazarı olan Avrupa'ya yoğunlaşmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASD Başkanı Sarıbekir, Avrupa'daki resesyon ve enflasyonun yanı sıra Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın ambalaj tedariki konusunda rotayı değiştirdiğini, Türkiye'nin önünde çok büyük bir fırsat olduğunu belirterek, şunları kaydetti:


"Kriz dönemlerinde ülkeler maliyetlerini düşürmek için yakın coğrafyadaki yeni tedarikçilere bakıyorlar. Avrupa, Çin'e çok uzak ama Türkiye'nin dibinde. Türk ambalaj sektörünün önünde büyük bir fırsat var. Bizlerin büyüme süreci hep bu krizlerde oluyor. Sonuçta biz tedarikçiyiz ama şöyle düşünün; eğer bir firma tedarik açısından memnunsa ona ürün satmaya gittiğiniz zaman tedarikçisini değiştirmek istemiyor. Kalitesinden memnun, servisinden memnun, fiyatından memnun ama kriz dönemlerinde Avrupa'daki müşteriler 'Maliyetlerimizi düşünmemiz lazım' deyip tekrar arayışa geçiyorlar. Daha önce sorgulanmayan maliyetler ve fiyatlar sorgulanmaya başlıyor. Türkiye’nin ambalaj ihracatı yılda 7,5 milyar dolar ve bunun da yüzde 60'ı Avrupa'ya gidiyor. Buna rağmen ambalaj sektörü olarak Avrupa'nın ambalaj ihtiyacının sadece yüzde 10'unu karşılayabiliyoruz. Bunu yüzde 20'lere çıkartabiliriz, bu durumda sadece Avrupa'ya olan ihracatımız 10 milyar dolara ulaşacak."

Sarıbekir, Türkiye'nin ambalaj sektöründe çok önemli bir ülke olduğuna, fiyat olarak Çin ile Avrupa arasında bir yere oturduğuna dikkati çekerek, Avrupa'nın ardından hedef pazar olarak belirledikleri ABD pazarına yoğunlaşacaklarını aktardı.

Ambalajın çevreyi kirletmediğini, aksine doğru geri toplama ve dönüşümle çevreye büyük fayda sağladığına işaret eden Sarıbekir, her türlü ambalajın 'tek katlı' olması kaydıyla geri dönüştürülebileceğini bildirdi.

Atıkları düzgün toplamanın da önemli olduğunu aktaran Sarıbekir, "Avrupa'da belediyeler ihaleye çıkıyorlar. Her gün bir poşet var. Bir gün plastikler için mavi, bir gün metaller için kırmızı, bir gün evsel atıklar için kahverengi. Türkiye'de de bunu yapabiliriz. 'Sıfır Atık Projesi' çok güzel bir proje ama daha çok sahip çıkılması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da 6 dakikada iki deprem oldu! AFAD'dan son dakika açıklama var
Adana'da 6 dakikada iki deprem oldu! AFAD'dan son dakika açıklama var
ASPİLSAN, Türkiye'nin enerji sektörüne ihracatla da güç katıyor
ASPİLSAN, Türkiye'nin enerji sektörüne ihracatla da güç katıyor
ASPİLSAN, Türkiye'nin enerji sektörüne ihracatla da güç katıyor
ASPİLSAN, Türkiye'nin enerji sektörüne ihracatla da güç katıyor
Asya borsaları karışık seyretti
Asya borsaları karışık seyretti
Pelin Çift kaç yaşında, aslen nereli? Pelin Çİft kiminle evli, eşi kimdir?
Pelin Çift kaç yaşında, aslen nereli? Pelin Çİft kiminle evli, eşi kimdir?
Seçime 2 gün kala Optimar'dan bomba anket! Hilmi Daşdemir "Allah mahcup etmesin" diye paylaştı
Seçime 2 gün kala Optimar'dan bomba anket! Hilmi Daşdemir "Allah mahcup etmesin" diye paylaştı
İsrail, Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında Filistinli bir ailenin evini yıktı
İsrail, Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında Filistinli bir ailenin evini yıktı
Zam ve tazminat kapsamına alındılar! Karar Resmi Gazete'te
Zam ve tazminat kapsamına alındılar! Karar Resmi Gazete'te
Tarımsal destekleme ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacak
Tarımsal destekleme ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacak
Türkiye, internet alan adı pazarında bölgesinde öne çıkıyor
Türkiye, internet alan adı pazarında bölgesinde öne çıkıyor
Yılmaz Özdil'in Muharrem İnce paylaşımı olay oldu Yazsana şunun hikayesini satarsın 5000 TL'ye
Yılmaz Özdil'in Muharrem İnce paylaşımı olay oldu Yazsana şunun hikayesini satarsın 5000 TL'ye
Depremde ağır hasar almıştı! Malatya'da bina çöktü
Depremde ağır hasar almıştı! Malatya'da bina çöktü