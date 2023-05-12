BIST 4.848
DOLAR 19,59
EURO 21,54
ALTIN 1.263,26
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

Ankara’da 5. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası finali başladı

Ankara’da 5. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası finali başladı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 5. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası’nın Ankara il finali 183 öğrencinin katılımı ile başladı.

Abone ol

Milli Eğitim Bakanlığı ve Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF) işbirliği ile Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi spor salonunda 5. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası’nın Ankara il finali başladı. Finale Ankara’nın 20 farklı ilçesinde öğrenim gören 183 öğrencinin yanı sıra öğretmenler ve veliler katıldı. İlçelerinde birinci olan ilkokul öğrencileri mangala, küre, q-bitz, pentago ve equilibrio, ortaokul öğrencileri ise mangala, küre, pentago, reversi ve kulami kategorilerinde yarıştı.

Turnuvanın planlanmasından ve koordinasyonundan sorumlu Akıl ve Zeka Oyunları öğretmeni Esra Aslıhan Cimbiş, İHA muhabirine yaptığı açıklamada söz konusu turnuvanın kaybedeni olmayacağını söyledi.
Çimbiş, çocukların doya doya oyun oynadıklarını, böylece oyunlardan zevk almalarını hedeflediklerine dikkati çekti.

Çimbiş, turnuvanın çocuklar için strateji, düşünme ve odaklanma gibi konularda gelişimlerine katkı sağlayacağını belirterek, “Eleme usulü yapmıyoruz. Çocuklar oyunlardan zevk alarak oynuyorlar. Oynanan oyunlar, strateji, düşünme, odaklanma, el ve göz koordinasyonunu geliştirir ve çocuklarımınız dikkat problemlerini kaldırır” dedi.

Turnuvada çocuklarını desteklemeye gelen aileler ise çocuklarını seyretti.

ÖNCEKİ HABERLER
Teknosa, Türkiye'nin en itibarlı markası seçildi
Teknosa, Türkiye'nin en itibarlı markası seçildi
Kayseri'de bin kadın zumba ile ritmini yakaladı
Kayseri'de bin kadın zumba ile ritmini yakaladı
Tekirdağ'da meslek lisesiler TEKNOFEST'te birinci oldukları elektrikli aracı geliştirmek istiyor
Tekirdağ'da meslek lisesiler TEKNOFEST'te birinci oldukları elektrikli aracı geliştirmek istiyor
Dünya tarımının nabzı Bursa Orhangazi’de atacak
Dünya tarımının nabzı Bursa Orhangazi’de atacak
Melek Mosso ne dedi? Amedspor sözleri Bursa'daki konserini iptal ettirdi
Melek Mosso ne dedi? Amedspor sözleri Bursa'daki konserini iptal ettirdi
ABD'de, İsrail'in öldürdüğü Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile için anma töreni düzenlendi
ABD'de, İsrail'in öldürdüğü Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile için anma töreni düzenlendi
ABD'de, İsrail'in öldürdüğü Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile için anma töreni düzenlendi
ABD'de, İsrail'in öldürdüğü Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile için anma töreni düzenlendi
Huawei'den uzatılmış garanti ve pil değişim fırsatları
Huawei'den uzatılmış garanti ve pil değişim fırsatları
Kılıçdaroğlu'nun kaseti olabilir Yeni Akit yazarı Ali Kahasanaoğlu'ndan bomba yazı
Kılıçdaroğlu'nun kaseti olabilir Yeni Akit yazarı Ali Kahasanaoğlu'ndan bomba yazı
Mayıs ayı "Evde Bakım Yardımı" hesaplara yatırılmaya başlandı
Mayıs ayı "Evde Bakım Yardımı" hesaplara yatırılmaya başlandı
Kemal Kılıçdaroğlu ve yandaşlarını üzecek anket! Muharrem İnce'nin oyları bakın kime yarıyor?
Kemal Kılıçdaroğlu ve yandaşlarını üzecek anket! Muharrem İnce'nin oyları bakın kime yarıyor?
Wells Fargo’dan seçim ve dolar analizi! Erdoğan kazanırsa ne olur Kılıçaroğlu kazanırsa ne olur?
Wells Fargo’dan seçim ve dolar analizi! Erdoğan kazanırsa ne olur Kılıçaroğlu kazanırsa ne olur?