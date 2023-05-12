Kılıçdaroğlu'nun kaseti olabilir Yeni Akit yazarı Ali Kahasanaoğlu'ndan bomba yazı

Kriz çıkaran Meral Akşener'in iki gün sonra altala masaya dönmeni ve Muharrem İnce'nin seçime iki gün kala adaylıktan çekilmesinin izahının olmadığını savunan Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, "CHP yönetimi, eskisi de yenisi de, toptan kaset malulü!" başlıklı yazı kaleme aldı.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin kaset kumpasıyla adaylıktan çekilmesinin yankıları sürüyor.

Seçimlere iki gün kala yaşananlarım seçim sonuçlarına nasıl bir etki yapacağı merak konusu olurken, dikkat çeken bir yazı Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu'ndan geldi.

Olaydan önce Kılıçdaroğlu'nun "Bazı kasetler çıkabilir" sözleri

Karahasanoğlu, "CHP yönetimi, eskisi de yenisi de, toptan kaset malulü!" başlıklı yazısında Meral Akşener'in ağır sözler sarfettiği altılı masaya iki gün sonra dönmesinin gerekçesini anlatmadığına değinerek, "Muharrem İnce olayının hemen öncesinde, Kemal Kılıçdaroğlu, “Bazı kasetler çıkabilir” açıklaması yaparken, sanki kendisi hakkında kaset çıkacakmış gibi algı oluşturup, Muharrem İnce’ye “Elimizde kasetin var” şifreli mesajını yolluyorsa.. Kaset işinde profesyonel olan FETÖ, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekliyor, özellikle de Kılıçdaroğlu da “Seçildiğimde KHK’lıları görevlerine iade edeceğim” diyerek FETÖ’cülere karşı ödemeyi hemen ilk hafta yapacağının selamını gönderiyorsa.. Seçmenin tüm bu gelişmelere bakarak, oyunu kullanmadan önce, Meral Akşener için de, Muharrem İnce için de Kemal Kılıçdaroğlu için de sıhhatli bir puanlama yapması kaçınılmaz.." ifadelerine yer verdi.

"Şimdiden şantajın başladığını gösteriyor"

"CHP’nin cumhurbaşkanı adayı hakkında kaset olmadığından nasıl emin olabiliyorsunuz?" diye soran Karahasanoğlu, yazısını böyle tamamladı:

"İnce söz dinlemeyip aday olunca, kaset şantajı ile istenileni yapmaya mecbur bırakıldığı gibi.. Teorik olarak söylüyorum, Kılıçdaroğlu’nun seçildiğini varsayalım.. Kaset şantajına maruz kalırsa, kendisinden istenilenleri yapmamakta nasıl direnebilecek?

Bugün Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı, istedikleri işleri yaptıracakları için, FETÖ’nün menfaatine geliyor.. KHK’lılar için verilen sözler, cezaevlerindeki kişiler için verilen sözler, şimdiden şantajın başladığını gösteriyor.. Ama şantajın yarın, nelerin yapılmasına varacağını, kim tahmin edebilir?

Bir bakarsınız, sadece KHK’lılar değil, 15 Temmuz darbesini yapanlar için dahi, mahkum olanlar için dahi, “Darbe tiyatro idi. Bunlar da mağdur” denilebilir..

Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilirken yaşadığı travma, ona veya Kemal Kılıçdaroğlu’na “15 Temmuz tiyatro” dedirtmekten çok da düşük travmalı bir şantaj olduğunu görelim, 14 Mayıs’ta oyumuzu, öyle kullanalım.."