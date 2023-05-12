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Melek Mosso ne dedi? Amedspor sözleri Bursa'daki konserini iptal ettirdi

Melek Mosso ne dedi? Amedspor sözleri Bursa'daki konserini iptal ettirdi

Şarkıcı Melek Mosso'nun Bursa'da vereceği konser tepkiler üzerine iptal oldu. Yeşil-beyazlı taraftarlar, Bursa'da konser verecek olan Melek Mosso’ya Bursaspor-Amedspor maçındaki yaşanan olaylardan sonra yaptığı paylaşımlar nedeniyle sosyal medyada tepki gösterdi. Peki Melek Mosso ne dedi?

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Geçtiğimiz günlerde çocukluğuna dair bilinmeyenleri anlatan şarkıcı Melek Mosso bu kez de iptal edilen Bursa konseri ile gündem oldu.

Birkaç ay önce Bursaspor taraftarı ve Ülkü Ocakları‘nın büyük tepkisiyle konseri iptal edilen Melek Mosso, Bursaspor-Amedspor maçının ardından ‘Amedspor Yalnız Değildir’ etiketini kullanarak ‘Kahrolsun ırkçılık, kahrolsun faşizm! Bu ülkenin halkı kardeştir. Kalleşlik yapanın, ara bozanın yüzü gülmesin!’ paylaşımında bulunmuştu.

Melek Mosso kimdir?

Ünlü şarkıcı Mosso, 11 Kasım 1988 tarihinde Kayseri’de dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Adnan Menderes Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünde tamamlayan şarkıcının asıl soyismi ‘Davarcı’dır. Melek Mosso ismi ise İtalyanca bir müzik terimi olan ve ‘gittikçe hızlanarak’ anlamına gelen ‘Mosso’ kelimesinden geliyor. Melek Mosso, 9 yaşında bağlama çalmaya başlayarak müziğe başladı.

Güzel Sanatlar Lisesi’nde öğrenimine devam etti. Yan flütle şarkı söylemeyi sürdürüyor. Bir firmanın düzenlediği şarkı yarışmasında jüri özel ödülünü kazanmayı başardı ve Akustikhane stüdyolarında kayıt şansını yakaladı. ‘O Ses Türkiye’ yarışmasına katıldı. 2018 yılında Youtube kanalında Yıldız Tilbe’ye ait ‘Vursalar Ölemem’ şarkısını coverladı ve bu parça yaklaşık 15 milyon kez dinlendi.

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