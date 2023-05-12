Turkcell'de seçim gecesi "altyapı çalışması" var! Çalışanlar plaza ve ofislere giriş yapamayacak!

GSM operatörü Turkcell'in 12-15 Mayıs arasında İstanbul'daki merkez çalışanlarına mesaj atarak, seçim gecesi "teknik altyapı çalışmaları" nedeniyle plaza ve ofislere giriş yapılamayacağını bildirdiği ortaya çıktı.

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Gazeteci Alican Uludağ, kişisel Twitter sayfasında Turkcell'in seçim gecesi teknik altyapı çalışması yapacağını ve çalışanların plazalara ve ofislere girişlerinin olmayacağını yazdı.

Çalışanların VPN'le de bilgisayarlara bağlanamayacağı belirtilirken, Turkcell yönetiminden çalışanlara yollanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Değerli arkadaşlar. 12 Mayıs Cuma akşamı 21.00'dan 15 Mayıs Pazartesi günü 06.00'ya kadar tüm plazalarımızda yapılacak olan teknik alt yapı çalışmaları nedeniyle zorunlu haller dışında plaza ve ofislerimize giriş olmayacaktır. İlgili tarihlerde VPN bağlantısı da yapılamayacaktır."

Seçim öncesi ilginç bir gelişme oldu.



Turkcell yönetimi, İstanbul merkezindeki çalışanlarına mesaj atarak seçim gecesi "teknik altyapı çalışmaları" nedeniyle plaza ve ofislere girişlerin yapılmayacağını bildirdi.



Üstelik çalışanlar, VPN ile de bilgisayarlara bağlanamayacak. pic.twitter.com/WcDyVHIoYi — Alican Uludağ (@alicanuludag) May 12, 2023

Turkcell'den açıklama

Turkcell, sosyal medyada yayınlanan şirket içi bilgilendirme notunun paylaşılmasına ve bununla ilgili bazı iddialara karşı yazılı açıklama yaptı. Şirketten yapılan açıklamada, seçim günü sağlıklı ve kesintisiz hizmet vermek için çalışmalar yapıldığı belirtildi.

Turkcell’den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Kamuoyunun dikkatine, özellikle iletişim yoğunluğunun arttığı seçim gibi dönemlerde sağlıklı iletişim sağlanması ve iletişim altyapısının sürdürülebilirliği amacıyla önlemler alınması gerektiği hepimizin bildiği bir husustur.

Bugün sosyal medyaya yansıyan mesajın kaynağı, Turkcell çalışanlarına yönelik olarak yapılan şirket içi bilgilendirme notundan ibarettir.

Geçmiş yıllarda her seçim döneminde rutin olarak yapıldığı gibi bahsi geçen çalışma, Turkcell’in seçim günü tüm ülkeye sağlıklı ve kesintisiz iletişim hizmeti verebilmesi için teknik altyapının güçlendirilmesini, kötü niyetli erişimlerin engellemesini ve bilişim altyapılarına yönelik güvenlik tedbirlerini alınması gerekliliği amacıyla yapılmıştır.

Seçim gecesi görevli ve yetkili olmayan Turkcell çalışanlarının herhangi bir aksaklığa veya olumsuzluğa neden olmaması hedeflenmektedir.

Müşterilerimizi etkileyen herhangi bir durum söz konusu değildir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.''