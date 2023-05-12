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Merkez Bankası'ndan seçim öncesi faiz hamlesi

Merkez Bankası'ndan seçim öncesi faiz hamlesi

TCMB, bankaların zorunlu bir şekilde karşılık yükümlülükleri üzerinde tuttukları yabancı para serbest hesaplar için ödediği faizi yüzde 4.75 seviyesine yükseltti.

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TCMB, Reuters’ın CBTB sayfasında yabancı para serbest hesaplar için faiz oranını bu sabah yüzde 4.75 olarak ilan etti. Bu faiz dün yüzde 4.5 seviyesindeydi.

İlgili sistemde faiz ödemeleri TL cinsinden, ihbarlı döviz mevduat hesap bakiyelerinin fazla tesis edilen kısmına yani ortalama tesis edilen tutarlar ile ortalama tesis edilmesi gereken tutarlar arasındaki farka yapılıyor.

Döviz talebi rekor seviyelerde

İlgili sistem ocak ayında başlamıştı. Bankalar, ilgili tutarları yurtdışında tutmaları halinde libor getiri elde edebildiklerini, ancak içeride böyle bir yapı bulunmadığı için sistemi bankaların TCMB’den talep ettiğini belirtmişlerdi.

Tüm bunların yanında bu pazar günü gerçekleşecek seçimler öncesi piyasadaki döviz talebi rekor seviyelerde. Bu sebeple TCMB her geçen gün daha çok döviz kaynağına ihtiyaç duyuyor.

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