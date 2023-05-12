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TÜSED'de yeni yönetim kurulunun görev dağılımı açıklandı

TÜSED'de yeni yönetim kurulunun görev dağılımı açıklandı

Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği'nin (TÜSED) yeni dönem yönetim kurulunda görev dağılımı gerçekleşti.

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Dernekten yapılan açıklamaya göre, TÜSED Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kesici başkanlığında yeni yönetim kurulunun ilk toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Kesici, yönetime ilk kez giren Murat Cumhur Yenihayat, Hakan Asım Ünlüer, Nurdan Akar Demir, Güvenç Bardakçı ve Kuddisi Korkut'a yeni görevlerinde başarı olmaları temennisinde bulundu.

Kesici, derneğin üst üste 9 yıl boyunca başkanlığını yapan Ahmet Nedim Erdem ile derneğe emeği geçen ve yönetim kurulu üyeleri arasında yer alan Fikret Gülbahar, Cihangir Yasan, Levent Kılıç ve Fırat Ünmeriç'e teşekkür etti.

Derneğin mevcut gündeminin, belirlenen vizyon ve ilkeler çerçevesinde ve yapılan planlamalar dahilinde aksamadan süreceğini kaydeden Kesici, kısa, orta ve uzun vadedeki hedeflerle TÜSED'in gündem ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

- Yeni yönetim kurulu

Verilen bilgiye göre, TÜSED Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Selim Kesici yürütecek. Başkan vekilliğini ise Mustafa Yaşar Erdoğan ile Pınar Aksoy yapacak.

Yönetim kurulu üyeleri arasında ise Cem Balkan, Hakan Asım Ünlüer, Savaş Bozdemir, Adem İren, Ulaş Erdoğan, Duran Eren Kerim, Sezai Seçkin Durahim, Murat Cumhur Yenihayat, Bülent Kabacan, Gökmen Hacıalioğlu, Mehmet Berk Erozan, Oğuz Vasıf İpkin, Güvenç Bardakçı, Nurdan Akar Demir ve Kuddisi Korkut yer alacak.

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