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Taşradaki gümrük personelinin kıyafeti değişiyor

Taşradaki gümrük personelinin kıyafeti değişiyor

Ticaret Bakanlığının taşra teşkilatında, gümrük işlemlerinde görev yapan ve resmi kıyafet giyme zorunluluğu bulunan personelin "gümrük yeşili" olan kıyafet renginin "lacivert ve haki" olarak değiştirilmesi kararlaştırıldı.

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Bakanlık tarafından hazırlanan "Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personeli Kılık ve Kıyafet Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, Bakanlığın taşra teşkilatında, gümrük işlemlerinde görev yapan ve resmi kıyafet giyme zorunluluğu bulunan personelin kıyafetine ilişkin düzenleme yapıldı.

Buna göre, söz konusu personelin "gümrük yeşili" olan kıyafet renginin, "lacivert ve haki" olması benimsendi.

Teşkilatta görevli gümrük müdürü, gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürü, gümrük müdür yardımcısı unvanlı personelin turkuaz renkli kravatı da lacivert olacak.

Şef, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, icra memuru, ambar memuru, satış memuru, veznedar ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar kapsamında çalıştırılan ve söz konusu personelin emsali olan büro personeli, idari destek görevlisi, idari büro görevlisi unvanlı personelin, gümrük yeşili olan pantolon, tişört, gömlek ve mevsimlik montu da "lacivert ve haki" olarak imal edilecek.

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