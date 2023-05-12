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Afyonkarahisar'da kazaya giden jandarma uyuşturucu ve silah yakaladı

Afyonkarahisar'da kazaya giden jandarma uyuşturucu ve silah yakaladı

AFYONKARAHİSAR'da trafik kazası ihbarına giden jandarma ekipleri, kazadan yaralı kurtulanların hareketlerinden şüphelendi. Yapılan inceleme sonucu toprağa gömülü uyuşturucu ve taşlar arasına gizlenmiş ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

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Olay, Çay-Bolvadin ilçe karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede trafik kazası yaşandığı ihbarı alan ekipler olay yerine gittiklerinde 64 DY 811 plakalı bir otomobilin takla attığını ve 3 kişini yaralı olduğunu tespit etti.

Yaralıların şüpheli hareketlerde bulunduğu fark eden ekipler yaptıkları kimlik sorgulamasında yaralılardan H.B.’nin ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan kaydının olduğunu tespit etti. Araç plakasının da sahte olduğunu belirleyen ekipler ardında araç içeri ve çevresinde arama yaptı. Aramada, toprağa gömülmüş vaziyette, alüminyum folyoya sarılı vaziyette 5,31 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi, taşlar arasına gizlenmiş vaziyette 1 av tüfeği ve tüfeğe takılı vaziyette içiresinde 10 adet mermi, metal bariyer içerisine gizlenmiş 1 bıçak, kütüklüğe takılı vaziyette 17 adet av tüfeği mermisi, 1 adet el pürmüzü ve 3 adet uyuşturucu yapımında kullanılan aparat ele geçirildi.

Olayla ilgili yapılan soruşturma çerçevesinde ise araç sürücüsü H.K. isimli şüpheliye, ruhsatsız silah bulundurmak, sahte plaka kullanmak veya takmak ve tescil edilen araçları tescil belgesi almadan karayoluna çıkmak suçlarından dolayı toplam 27 bin 230 TL idari para cezası uygulandı.

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