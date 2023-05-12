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Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kampanyasını Ayasofya'da tamamlayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kampanyasını Ayasofya'da tamamlayacak

Seçim sürecinde son 2 güne girilirken çalışmalarını yoğunlaştıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un ilçelerinde seçim turuna çıkacak. Erdoğan daha sonra Ayasofya Camii'nde akşam namazını kılıp kampanyaya nokta koyacak

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Türkiye'nin kaderinin belirleneceği seçimlere yalnızca 2 gün kaldı. İnce'nin çekilmesiyle birlikte Cumhurbaşkanlığı yarışında adayların sayısı 3'e düşerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kampanyasına kaldığı yerden devam ediyor.

Seçim programları çerçevesinde onlarca mitinge katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim programını cumartesi günü İstanbul’da Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde akşam namazı ile sonlandıracak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Mayıs günü saat 15.00’da Sultançiftliği Merkez Camii önünde yapılacak Sultangazi mitinginde ve ardından saat 17.00’da Şirinevler Ulu Cami önündeki Bahçelievler mitinginde vatandaşlarla buluşacak.

Saatler 20.00’ı gösterdiğinde ise Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi’nde Türkiye Gençlik Zirvesi’ne katılacak. Erdoğan, cumartesi günü Ümraniye, Sancaktepe ve Beyoğlu’nda ilçe ziyaretlerine devam edecek. Erdoğan, vatandaşla buluşmalarının ardından Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde akşam namazı kılacak.

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