BIST 4.836
DOLAR 19,60
EURO 21,41
ALTIN 1.262,76
HABER /  SPOR

Yunanistan Kadın Voleybol Milli Takımı'nın yeni başantrenörü Yunus Öçal oldu

Yunanistan Kadın Voleybol Milli Takımı'nın yeni başantrenörü Yunus Öçal oldu

Yunanistan Voleybol Federasyonu, AEK'da görevini sürdüren Yunus Öçal'ı kadın milli takımı başantrenörlüğü görevine getirdi.

Abone ol

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Öçal, iki gün önce federasyon yönetimiyle bir araya geldiklerini ve bir senelik anlaşma yaptıklarını belirtti.

Marcello Abbondanza'nın takımdan ayrılıp Güney Kore'ye gitmesinin ardından sürecin çok hızlı geliştiğini aktaran Öçal, "Birkaç adayla birlikte beni düşünüyorlardı. Marcello'nun da önermesiyle doğru adayın ben olduğumu düşündüler. Beni tanımalarının da kararlarında etkisi oldu." diye konuştu.

Bu yaz Yunanistan Milli Takımı'yla Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edeceklerini belirten Öçal, "Grubumuzda Türkiye, Azerbaycan, Çekya gibi sert takımlar var. Altı takım arasında ilk 4'e girerek gruptan çıkmamız lazım. Sonuç odaklı hareket etmemiz gerekiyor. Kadroyu da buna göre kuracağız. Yetenekli oyuncularımız var. İlk hedefimiz gruptan çıkmak, sonra adım adım ilerleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası 15 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde Belçika, Almanya, İtalya ve Estonya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

Öçal, AEK Kadın Voleybol Takımı'ndaki başantrenörlük görevinin devam edeceği bilgisini paylaştı.

AEK, deneyimli çalıştırıcı yönetiminde geçen sezon tarihinde ilk kez Yunanistan Kupası'nı kazanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Afyonkarahisar'da kazaya giden jandarma uyuşturucu ve silah yakaladı
Afyonkarahisar'da kazaya giden jandarma uyuşturucu ve silah yakaladı
Aliyev'den Kılıçdaroğlu'nun İpekyolu projesine tepki hevesleri kursaklarında kalacak
Aliyev'den Kılıçdaroğlu'nun İpekyolu projesine tepki hevesleri kursaklarında kalacak
Samsun Devlet Opera ve Balesi "Figaro'nun Düğünü" operasını sahneleyecek
Samsun Devlet Opera ve Balesi "Figaro'nun Düğünü" operasını sahneleyecek
Elazığ'da üreticilere süt sağım makinası desteği
Elazığ'da üreticilere süt sağım makinası desteği
TÜSED'de yeni yönetim kurulunun görev dağılımı açıklandı
TÜSED'de yeni yönetim kurulunun görev dağılımı açıklandı
Seçim öncesi kapasite artırıldı! Bakanlık az önce açıkladı
Seçim öncesi kapasite artırıldı! Bakanlık az önce açıkladı
Turkcell'de seçim gecesi "altyapı çalışması" var! Çalışanlar plaza ve ofislere giriş yapamayacak!
Turkcell'de seçim gecesi "altyapı çalışması" var! Çalışanlar plaza ve ofislere giriş yapamayacak!
Quick Sigorta 6'ncı yaşını kutluyor
Quick Sigorta 6'ncı yaşını kutluyor
Merkez Bankası'ndan seçim öncesi faiz hamlesi
Merkez Bankası'ndan seçim öncesi faiz hamlesi
Ankara’da 5. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası finali başladı
Ankara’da 5. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası finali başladı
Teknosa, Türkiye'nin en itibarlı markası seçildi
Teknosa, Türkiye'nin en itibarlı markası seçildi
Kayseri'de bin kadın zumba ile ritmini yakaladı
Kayseri'de bin kadın zumba ile ritmini yakaladı