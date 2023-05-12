Aliyev'den Kılıçdaroğlu'nun İpekyolu projesine tepki hevesleri kursaklarında kalacak

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarihi İpek Yolu'nu Azerbaycan'ı by-pass ederek İran üzerinden canlandırma projesine tepki gösterdi. Aliyev, "Azerbaycan'ı bu stratejik projenin dışında bırakmak isteyenlerin hevesleri kursaklarında kalacak" dedi.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Millet İttifakı Çumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarihi İpek Yolu'nu canlandırma projesinde Azerbaycan'a yer vermemesine tepki gösterdi.

Azerbaycan’ın Avrasya'daki ulaşım merkezlerinden biri haline geldiğini belirten Aliyev, “Haydar Aliyev'in girişimiyle Azerbaycan'da Avrupa-Kafkasya-Asya Uluslararası Taşımacılık Koridoru konulu çok büyük ve prestijli bir uluslararası konferans düzenlendiğini hatırlatmak isterim. Bugün ‘Orta Koridor’ dediğimiz Avrupa-Kafkasya-Asya projesinin temeli o yıllarda atıldı. Yani bu koridorun Azerbaycan topraklarından geçişi o yıllarda belirlenmişti. Ancak bazıları istemedi. Ne yazık ki bugün bile Azerbaycan'ı bu stratejik projenin dışında bırakmak isteyenler var. Onların hevesleri kursaklarında kalacak” dedi.

Kılıçdaroğlu'nun projesi İran üzerinden geçiyor

Kemal Kılıçdaroğlu, 6 Mayıs'ta sosyal medya hesabından "Ne Batı ne Doğu, bu Türk'ün yolu" başlığıyla paylaştığı bir videoda İpek Yolu'nu canlandırma projesinin detaylarını açıklamıştı.

Kılıçdaroğlu, "Tarihi İpek Yolu'nu canlandıracağız. Yani Türkiye'yi Çin'e bağlayacağız. Hızlı, yeni bir ticaret ve taşıma koridoru yani otoban açacağız. Bu koridor boyunca yüksek kapasiteli karayolu ile çift hat demir yolu altyapısı oluşturacağız. Tarihi İpek Yolu otobanı ve demir yolu yaklaşık 5 bin 500 kilometre uzunluğunda olacak. Şimdi düşünün, Türkiye'den Gürbulak ve Kapıköy'den çıkarak, İran'da Tebriz ve Tahran'ı, Türkmenistan'da Aşkabat'ı, Özbekistan'da Taşkent'i ve Kazakistan'da da Almatı'yı geçerek Çin'e varacaksınız. Böylece kuzeyde Gürbulak ve Çin'in koridor üzerindeki ülkelerin Avrupa ve Karadeniz limanlarına, güneyde ise Kapıköy ile Mersin ve İskenderun limanlarına bağlantısı sağlanacak" ifadelerini kullanmıştı.

Orta Koridor projesi Türkiye'den başlayarak, demiryolu ve karayolu bağlantılarıyla sırasıyla Gürcistan, Azerbaycan ve Hazar Denizi'ne, buradan da Türkmenistan-Özbekistan-Kırgızistan veya Kazakistan güzergahını takip ederek Çin'e uzanıyor.