Hava donduruyor ama fena sıcak bastıracak! Meteoroloji ve uzman isim açıkladı o güne dikkat! İstanbul, Ankara,İzmir...
Mayıs ayının ortasına geldik ama beklenen sıcaklık gelmedi. Dışarıya çıkanlar 'tam bir kış havası' demekten kendini alamıyor. Ama uzman isim beklenen tarihi açıkladı. Çok az kaldı sıcaklar bir anda bastıracak. İşte yurtta hava durumu...
Sıcaklar bir anda bastıracak. Yaza çok az kaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden günlük hava durumuna ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu ve Balıkesir çevreleri, İç Ege ve İzmir çevreleri, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz , Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Konya ve Denizli çevreleri ile Bursa, Burdur ve Isparta, Ankara, Kayseri, Sivas, Tunceli, Elazığ, Malatya, Kahramanmaraş, Ordu, Giresun, Tokat ve Adıyaman çevreleri ve Trabzon'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'da Kuzeydoğudan (40-60 km/saat) kuvvetli esemesi bekleniyor.
Uzman isim Kerem Ökten sosyal medya hesabından müjdeyi verdi. Ökten şunları kaydetti:
-Sanki Kasım ayına girdik. Hava öyle soğuk. 14 Mayıs seçim günü ülke genelinde olumsuz her hangi bir hava koşulu yok. Yağış genel olarak beklenmiyor. Hava ılık. Kuvvetli rüzgar yok.
-Üşümek ne zaman biter? En yakın tarih 23 Mayıs. Öncesinde gece veya gündüz üşüyeceğiz...
-15 Mayıs'ta havalar çok ısınacak. 16 Mayıs ise çok daha sıcak. Gökyüzü bile 20 dereceye çıkacak. Tabi bu ısınma mevsimine göre çok fazla olacağı için tepki rüzgarları oluşacaktır.