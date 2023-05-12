Hava donduruyor ama fena sıcak bastıracak! Meteoroloji ve uzman isim açıkladı o güne dikkat! İstanbul, Ankara,İzmir...

Sıcaklar bir anda bastıracak. Yaza çok az kaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden günlük hava durumuna ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu ve Balıkesir çevreleri, İç Ege ve İzmir çevreleri, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz , Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Konya ve Denizli çevreleri ile Bursa, Burdur ve Isparta, Ankara, Kayseri, Sivas, Tunceli, Elazığ, Malatya, Kahramanmaraş, Ordu, Giresun, Tokat ve Adıyaman çevreleri ve Trabzon'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'da Kuzeydoğudan (40-60 km/saat) kuvvetli esemesi bekleniyor.