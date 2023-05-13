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MİT'ten Suriye'de nokta operasyon: PKK'nın sözde sorumlularından Haydar Demirel etkisiz hale getirildi!

MİT'ten Suriye'de nokta operasyon: PKK'nın sözde sorumlularından Haydar Demirel etkisiz hale getirildi!

MİT, Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonla PKK/YPG’nin sözde Hol eyaleti genel sorumlusu Haydar Demirel'i etkisiz hale getirdi.

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Terör örgütü PKK/YPG içerisinde Türkiye, Irak ve Suriye'de pek çok bölgede faaliyet yürütmesinin ardından örgütün sözde Hol Eyaleti Genel Sorumluluğu'na getirilen Brüsk/Bager Türk/Bager Kemal kod adlı Haydar Demirel, MİT'in Suriye Tel Tamis'te gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi.

Eylemlerin hesabı soruldu

Eylemleri nedeniyle uzun süredir MİT'in takibinde olan Demirel, 1997-2000 yıllarında Hatay Amanoslar’da faaliyet yürüttüğü dönemde Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı ve Dörtyol İlçe Jandarma Komutanlığı’na yönelik eylemleri gerçekleştirmiş, Hakkari Şemdinli'de iki ayrı eylemde yer almıştı.

Ekibiyle birlikte 08-09 Mart 2010 tarihinde Şemdinli Derecek Olcaytepe üs bölgesi civarında 2 askerin şehit edilmesi, 3 askerin yaralanması ile sonuçlanan mayınlama eyleminin faili olan Haydar Demirel, ayrıca Hakkari Şemdinli Beyyurdu Jandarma Karakol Komutanlığı'na ait üs bölgesine 5 Temmuz 2010'da gerçekleştirilen eylemlerde yer alan örgüt mensuplarının sorumlusuydu.

Örgüt mensuplarına eğitim verirken etkisiz hale getirildi

Haydar Demirel, Haseke Eyaleti Genel Sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü 2020 yılından bu yana MİT’in takibindeydi. Son olarak MİT’in saha ajanları Haydar Haydar Demirel'in, Hol Eyaleti Genel Sorumlusu olarak Suriye Tel Hamis’te bulunduğunu tespit etti.

Neticesinde, PKK/YPG alay sorumlusu ve tabur sorumlusu ile birlikte, örgüt mensuplarına askeri eğitim verirken etkisiz hale getirildi.

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