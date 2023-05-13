BIST 4.796
DOLAR 19,56
EURO 21,24
ALTIN 1.265,12
HABER /  EKONOMİ

13 Mayıs 2023 altın düşüyor! İslam Memiş: Aradaki fark uçurum...

13 Mayıs 2023 altın düşüyor! İslam Memiş: Aradaki fark uçurum...

Altındaki düşüş sürüyor. Kısa süreli düşüşler yatırımcıya alım fırsatı veriyor. Yaz aylarında altında görülmemiş rakamlar görülecek. Elinde altını olanlar bu rakamlara kanmayın...

Abone ol

Altın yılın ilk çeyreğinde 171 lira değer kazandı. Altın fiyatlarında zaman zaman kısa süreli düşüşler olsa da tahminler altında yeni rekorların yolda olduğu yönünde... Bugün gram altın 1265 liradan alıcı buluyor.

13 Mayıs 2023 altın fiyatları

Gram altın 1.265,35-1.265,87

Çeyrek altın 2.372,00-2.482,00

Yarım altın 4.758,00-4.981,00

Cumhuriyet altını 9.487,00-9.930,00

Piyasa analisti İslam Memiş TV100'de kaleme aldığı yazısında  "Piyasalar seçim öncesi tam beklediğimiz gibi. Manipülasyon, spekülasyon, belirsizlik, makas aralığı her şey var." dedi şöyle devam etti:

"Alım-satım arasındaki fark uçurum. Özellikle bankalarda alım yapanların sanalda daha ucuz alım yaptığını gördük.Ancak alımlara baktığımız zaman hiç de mantıklı bir alım değildi. Para piyasalarından bir medet beklemeyin.

4 bin- 4 bin 500 aralığından borsaya giren, elindeki varlıklara sahip çıkabilen, yıl içerisinde her şeyden kazançlı çıkar. Ama az, ama çok.Önemli olan bugün değeri artmış değil, değeri düşmüş varlıklara yönelmektir."

ÖNCEKİ HABERLER
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon: PKK'nın sözde sorumlularından Haydar Demirel etkisiz hale getirildi!
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon: PKK'nın sözde sorumlularından Haydar Demirel etkisiz hale getirildi!
Kılıçdaroğlu İnce'ye kumpasta Rusya'yı gösterdi! Memnun olan 4 kesimi Ahmet Hakan yazdı
Kılıçdaroğlu İnce'ye kumpasta Rusya'yı gösterdi! Memnun olan 4 kesimi Ahmet Hakan yazdı
Denizli seçim sonuçları 2023 kim önde? Çardak, Çivril, Güney, Honaz, Kale, Merkezefendi seçim sonuçları 2023
Denizli seçim sonuçları 2023 kim önde? Çardak, Çivril, Güney, Honaz, Kale, Merkezefendi seçim sonuçları 2023
Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev, doğumunun 100. yılında New York’ta anıldı
Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev, doğumunun 100. yılında New York’ta anıldı
TEI, BOTAŞ için yeni gaz türbini geliştirecek
TEI, BOTAŞ için yeni gaz türbini geliştirecek
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off: İzmit Belediyespor: 97 - Antalya Güneşi: 62
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off: İzmit Belediyespor: 97 - Antalya Güneşi: 62
Memleket Partisi'nden istifa eden Milletvekili adayı bakın hangi partiye geçti
Memleket Partisi'nden istifa eden Milletvekili adayı bakın hangi partiye geçti
İstanbul’da kafeteryada silahlı saldırı: Gençlere kurşun yağdırdı! Yaralılar suç makinesi çıktı
İstanbul’da kafeteryada silahlı saldırı: Gençlere kurşun yağdırdı! Yaralılar suç makinesi çıktı
Afyon seçim sonuçları 2023 son oy durumu nedir? Başmakçı, Bayat, Bolvadin, Çay seçim sonuçları 2023
Afyon seçim sonuçları 2023 son oy durumu nedir? Başmakçı, Bayat, Bolvadin, Çay seçim sonuçları 2023
Hentbolda HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nda finalistler belli oldu
Hentbolda HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nda finalistler belli oldu
TEKNOFEST'te ikinci olan ESTÜ Hidroana takımı Fransa'daki yarışta birinciliği hedefliyor
TEKNOFEST'te ikinci olan ESTÜ Hidroana takımı Fransa'daki yarışta birinciliği hedefliyor
Samsun'a Karadeniz'in en büyük 'kongre ve kültür merkezi' yapılacak
Samsun'a Karadeniz'in en büyük 'kongre ve kültür merkezi' yapılacak