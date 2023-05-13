13 Mayıs 2023 altın düşüyor! İslam Memiş: Aradaki fark uçurum...

Altındaki düşüş sürüyor. Kısa süreli düşüşler yatırımcıya alım fırsatı veriyor. Yaz aylarında altında görülmemiş rakamlar görülecek. Elinde altını olanlar bu rakamlara kanmayın...

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Altın yılın ilk çeyreğinde 171 lira değer kazandı. Altın fiyatlarında zaman zaman kısa süreli düşüşler olsa da tahminler altında yeni rekorların yolda olduğu yönünde... Bugün gram altın 1265 liradan alıcı buluyor.

13 Mayıs 2023 altın fiyatları

Gram altın 1.265,35-1.265,87

Çeyrek altın 2.372,00-2.482,00

Yarım altın 4.758,00-4.981,00

Cumhuriyet altını 9.487,00-9.930,00

Piyasa analisti İslam Memiş TV100'de kaleme aldığı yazısında "Piyasalar seçim öncesi tam beklediğimiz gibi. Manipülasyon, spekülasyon, belirsizlik, makas aralığı her şey var." dedi şöyle devam etti:

"Alım-satım arasındaki fark uçurum. Özellikle bankalarda alım yapanların sanalda daha ucuz alım yaptığını gördük.Ancak alımlara baktığımız zaman hiç de mantıklı bir alım değildi. Para piyasalarından bir medet beklemeyin.

4 bin- 4 bin 500 aralığından borsaya giren, elindeki varlıklara sahip çıkabilen, yıl içerisinde her şeyden kazançlı çıkar. Ama az, ama çok.Önemli olan bugün değeri artmış değil, değeri düşmüş varlıklara yönelmektir."