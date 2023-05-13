İşte 14 Mayıs'ta Erdoğan'ı destekleyen ünlü isimler! "Oyum, sonuna kadar helal olsun"
14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi ünlüler Recep Tayyip Erdoğan'ı destekliyor?
Türkiye yarın Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilli seçimleri için sandık başına gidecek. Artık seçime sayılı saatler kalırken bazı ünlü isimler, destek verdikleri liderleri açıklıyor. Peki hangi ünlüler, Recep Tayyip Erdoğan'ı destekliyor?
Twitter hesabından açıklama yapan Alişan, Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdiğini açıkladı.
"Oyum, sonuna kadar helal olsun"
Alişan, "Tam 26 sene oldu Sn Cumhurbaşkanımız’ı tanıyalı.Son dakıkaya kadar kazanmayı bekleyıp yazanlardan hiç olmadım..Pazar günü yine bir zaferle tarih yazacagız.. O günde yanınızdaydım, bugün de yanınızdayım.. Benim bir oyum var ve oyum Sn @RTErdogan'a sonuna kadar helal olsun.." dedi.
Şarkıcı Doğuş da Twitter hesabından kime oy vereceğini açıkladı. Doğuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını "Benim Cumhurbaşkanım" notuyla yayınladı.