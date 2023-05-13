İşte 14 Mayıs'ta Erdoğan'ı destekleyen ünlü isimler! "Oyum, sonuna kadar helal olsun"

"Oyum, sonuna kadar helal olsun"

Alişan, "Tam 26 sene oldu Sn Cumhurbaşkanımız’ı tanıyalı.Son dakıkaya kadar kazanmayı bekleyıp yazanlardan hiç olmadım..Pazar günü yine bir zaferle tarih yazacagız.. O günde yanınızdaydım, bugün de yanınızdayım.. Benim bir oyum var ve oyum Sn @RTErdogan'a sonuna kadar helal olsun.." dedi.