Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 50+1 çıkışı! Ben kuralın değiştirilmesinden yanayım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. seçime 1 gün kala, 21 Ekim 2007 günü yapılan Anayasa Değişikliği referandumuyla getirilen "Cumhurbaşkanı yüzde 50+1 oyla seçilir" kuralının değiştirilmesi gerektiğini söyledi. MHP lideri Devlet Bahçeli, "Bu sistemin demokratik meşruiyet temeli, yüzde 50+1’dir" diyerek daha önce değişiklik önerilerine karşı çıkmıştı.

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Cumhur İttifakı’nın 14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, dün akşam 18 televizyonun ortak yayınında gazetecilerin sorularını cevapladı. Cumhurbaşkanlığı seçimi için getirilen 50+1 şartından geri dönülmesinin söz konusu olup olmayacağına dair soruya Erdoğan şu yanıtı verdi:

Ben de değiştirilmesinden yanayım

“Böyle bir yapılanmaya veya böyle bir düzenlemeye katılacak olan siyasi partiler olursa bunun olmaması söz konusu değil, olabilir. Doğrusu ben de olmasından yanayım. Tabii buradaki 50+1, oran itibarıyla 50+1 oranı değil biliyorsunuz. Yüzde 50+1 oy, bu demek."

Seçimden sonra böyle bir adım atılabilir

"Bu seçimden sonra böyle bir adım atılabilir. Ve eğer bu adım karşılık bulursa, çünkü anayasa değişikliği gerektiriyor, olmaması için hiçbir neden yok. Ben şahsen böyle bir adımın atılması halinde buna taraftarım. Ve temennim odur ki seçim sonrasında atılacak bu adımla bir netice alırsak, o zaman seçim süreçleri çok daha rahat olacaktır, çok daha kolay olacaktır.”

2007’deki referandumla kabul edilmişti

50+1 seçim modeli, 21 Ekim 2007 tarihindeki referandumla kabul edilen cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi yöntemi ile birlikte uygulanmaya başlandı. 50+1 seçim modeline göre genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan, yani yüzde 50’den en az 1 oy fazlasını elde eden aday cumhurbaşkanı seçiliyor. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, ikinci tur oylama yapılıyor. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış iki aday katılıyor ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçiliyor.

Erdoğan o sistemle iki kez seçildi

Sistem ilk kez 10 Ağustos 2014’teki cumhurbaşkanlığı seçiminde uygulandı ve Recep Tayyip Erdoğan yüzde 51,79 oyla ilk turda cumhurbaşkanı seçildi. Erdoğan, yine aynı sistemin uygulandığı 2018 cumhurbaşkanlığı seçiminde ise yüzde 52,59 oyla ikinci kez cumhurbaşkanı seçildi.