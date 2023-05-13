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Afrika Birliğinden kıtanın barışı için işbirliği çağrısı

Afrika Birliğinden kıtanın barışı için işbirliği çağrısı

Afrika Birliği (AfB) Siyasi İşler, Barış ve Güvenlik Komiseri Bankole Adeoye, kıtanın barışı için Afrikalı liderlere işbirliği çağrısında bulundu.

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Adeoye, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da Afrika ülkeleri savunma bakanları ile yapılan toplantıda konuştu.

Afrika'da barış ve istikrarın önemine değinen Adeoye, bunun için kapsamlı işbirliği, uyum ve koordinasyonun sağlanması gerektiğini vurguladı.

Adeoye, kıtanın farklı bölgelerinde terör, iç savaş, isyanlar ve sınır güvenliği sorunları yaşandığını dile getirerek, buna ek olarak iklim değişikliği ile sosyal ve ekonomik sorunların da kıtadaki barışı zedelediğini kaydetti.

Adeoye, "Afrika'da barışı sağlamak ve zorluklara karşı etkili çözümler getirebilmek için en yüksek düzeyde koordinasyon, uyum ve kararlılığa ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

Öte yandan ev sahibi olarak konuşan Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed de Afrika'nın zenginlikler bölgesi olduğunun altını çizerek, "Afrika'nın zenginliğini somutlaştırmak için barış ve güvenlik öncelikli konulardır." dedi.

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