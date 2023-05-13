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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 750 bin hap ele gecirildi, 6 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 750 bin hap ele gecirildi, 6 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL'da düzenlenen operasyonda, 19 kilogram uyuşturucu madde ile 750 bin 232 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, yasa dışı yollarla temin ettikleri uyuşturucu maddeleri İstanbul genelinde satma hazırlığındaki 7 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerin, uyuşturucu maddeleri sakladıkları yerlerden nakledeceklerini belirleyen ekipler, Avcılar ve Bakırköy'deki adresler ile bir araca eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 7 şüpheli yakalanırken aramalarda 10 kilogram metamfetamin, 9 kilogram skunk ve 750 bin 232 uyuşturucu hap ile ruhsatsız tabanca, 3 telefon ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelilerden E.A, B.K, A.E, N.A, H.K. ve M.S. adli makamlar tarafından tutuklanırken Y.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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