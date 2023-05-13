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Bu akşam saat 18:00'de yasaklar başlıyor! İşte madde madde seçim yasakları...

Bu akşam saat 18:00'de yasaklar başlıyor! İşte madde madde seçim yasakları...

Türkiye yarın sandık başına gitmeye hazırlanırken seçim yasakları da bugün devreye giriyor. Bugün saat 18.00'de başlayacak propaganda yasağı 24 saat devam edecek. İşte tüm seçim yasakları...

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Türkiye 14 Mayıs 2023 günü sandık başına gitmeye hazırlanırken seçim yasakları da bugün devreye giriyor. Bugün saat 18.00'de başlayacak propaganda yasağı 24 saat devam edecek. 

- Ülke genelinde saat 08.00'de başlayacak oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. Sabah saatlerinden itibaren seçim günü yasakları uygulanacak.

Haberlere propaganda yasağı başlıyor...

- Bugün saat 18.00'de başlayacak propaganda yasağı 24 saat devam edecek. Yarın sandıklar kapanana kadar propaganda içeren haber ve yayın yapılamayacak.

- Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise Yüksek Seçim Kurulu'nun seçime ilişkin haber ve tebliğleri yayımlanabilecek.

Pazar günü saat 21:00'e kadar yasak

- Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Alkollü içki satışı yasak!

- Yarın ülke genelinde saat 08.00'de başlayacak oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. Sabah saatlerinden itibaren seçim günü yasakları da uygulanacak.

- Buna göre yarın saat 06.00'dan gece 24.00'e kadar alkollü içki satışı yasak olacak.

Kafeler, kahvehaneler kapalı olacak

- Bununla birlikte seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak.

- Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

- Düğünler saat 18.00'den sonra yapılabilecek.

- Yerleşim yerlerinde, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında kimse silah taşıyamayacak.

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