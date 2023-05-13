Yarın oy kullanırken aman dikkat! Nasıl oy kullanılır? Ne yaparsanız oyunuz geçersiz olur? İttifaklara oy nasıl verilir?
Türkiye yarın tarihinin en kritik seçimlerinden biri için sandık başına gidiyor. 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Parlamentosu için 600 milletvekili seçmek için 60 milyon 697 bin seçmen 191 bin 884 sandıkta oy kullanacak. Tek bir oyun bile çok kıymetli olduğu bu seçimde oyların geçersiz sayılıp heba olmaması için ne yapmak lazım? Oy nasıl kullanılacak? Hangi oylar geçersiz sayılacak? İstenen ittifaka oy verirken nelere dikkat etmeli? İşte oy kullanma rehberi ve tüm sorulara cevaplar...
Yarın 14 Mayıs 2023 Pazar... Türkiye tarihinin en kritik seçimi için sandık başına gidiyor. 13. Cumhuraşkanı seçilebilmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi adayı Sinan Oğan yarışıyor. Meclis’e girmek için 24 siyasi parti ile 151 bağımsız milletvekili adayı yarışacak. Cumhurbaşkanı ve 600 yeni milletvekili seçmek için 60 milyon 697 bin 843 seçmen, 191 bin 884 sandıkta oy kullanacak. Tek bir oyun bile çok büyük önemi var. Oy kullanırken nelere dikkat etmeli? Hangi kimlik kartları geçerli, oy kullanırken seçmen bilgi kâğıdını yanında getirmek şart mı? İşte tüm seçmenler için oy kullanma rehberi...
Oy kullanacağınız yeri ve sandık numaranızı öğrenin
Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kâğıdı eline ulaşmayanlar, Yüksek Seçim Kurulu’nun internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya ‘Seçmen Sorgulama’ mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilir.
Pusula ve mührü teslim alın
Sandık görevlisine seçmen kâğıdınızı veya T.C kimlik no’su bulunan belgenizi verin. Adınız sandık seçmen listesinde yer alıyor olacak. Bilgilerinizi kontrol eden sandık kurulu başkanı, kanuna uygun biçimde hazırlanmış ve mühürlenmiş oy zarfı ile iki ayrı birleşik oy pusulasını, hiçbir tarafında herhangi bir işaret bulunmadığını ve arkasının sandık kurulu mührü ile mühürlü olduğunu, kurul üyelerine, müşahitlere ve seçmene tek tek gösterdikten sonra “Tercih” veya “Evet” mührünü size vererek kapalı oy verme kabinini gösterecek.
Tek pusula hakkınız var! Mührü basarken kucuğun dışına taşırmayın
Sandık kurulu başkanın size kapalı oy verme yerine girmeden önce; birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmamak suretiyle “Tercih” veya “Evet” mührünü basması, “Tercih” veya “Evet” mührü dışında herhangi bir yerine imza atmaması veya işaret koymaması, aksi halde oyunun geçersiz sayılacağı, birleşik oy pusulasını düzgün bir şekilde katlayıp zarfa koyması ve yapıştırması gerektiği uyarısını da yapacak. Dikkat edin, tek pusula hakkınız var.