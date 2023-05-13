Yarın oy kullanırken aman dikkat! Nasıl oy kullanılır? Ne yaparsanız oyunuz geçersiz olur? İttifaklara oy nasıl verilir?

Yarın 14 Mayıs 2023 Pazar... Türkiye tarihinin en kritik seçimi için sandık başına gidiyor. 13. Cumhuraşkanı seçilebilmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi adayı Sinan Oğan yarışıyor. Meclis’e girmek için 24 siyasi parti ile 151 bağımsız milletvekili adayı yarışacak. Cumhurbaşkanı ve 600 yeni milletvekili seçmek için 60 milyon 697 bin 843 seçmen, 191 bin 884 sandıkta oy kullanacak. Tek bir oyun bile çok büyük önemi var. Oy kullanırken nelere dikkat etmeli? Hangi kimlik kartları geçerli, oy kullanırken seçmen bilgi kâğıdını yanında getirmek şart mı? İşte tüm seçmenler için oy kullanma rehberi...