İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen ünlüler! Cem Yılmaz'ın paylaşımı olay oldu

14 Mayıs seçimlerine artık saatler kaldı. Kamuoyunun yakından tanıdığı bazı ünlü isimler, cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi adayı desteklediğini açıklamaya başladı. Seçimde tarafını belli eden isimler arasında ünlü komedyen Cem Yılmaz da var. Cem Yılmaz, 'Kılıçdaroğlu' derken, paylaşımındaki ifadeleri de dikkat çekti. İşte Kılıçdaroğlu'nu destekleyen ünlülerden bazıları...