İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen ünlüler! Cem Yılmaz'ın paylaşımı olay oldu
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın seçime saatler kala sosyal medyada yaptığı paylaşım olay. Cem Yılmaz, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kime oy vereceğini açıkladı. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bazı ünlü isimler...
14 Mayıs seçimlerine artık saatler kaldı. Kamuoyunun yakından tanıdığı bazı ünlü isimler, cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi adayı desteklediğini açıklamaya başladı. Seçimde tarafını belli eden isimler arasında ünlü komedyen Cem Yılmaz da var. Cem Yılmaz, 'Kılıçdaroğlu' derken, paylaşımındaki ifadeleri de dikkat çekti. İşte Kılıçdaroğlu'nu destekleyen ünlülerden bazıları...
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesapları üzerinden 14 Mayıs seçimlerine ilişkin paylaşım yaptı.
Yılmaz Kılıçdaroğlu'nun desteklediğini ifade ettiği paylaşımında “Abi oyunu kime vereceksin biz de ona atalım” diyorsanız, Ben Kemal başkan diyorum… Başarılar dilerim Kemal Başkan @kilicdarogluk.. Sevgili gençler lütfen oy vermeyi unutmayın, ihmal etmeyin" sözlerini kullandı.
FOX TV ekranlarında yayınlanan 'Adım Farah' dizisinin başrol oyuncularından Ali Sürmeli, sosyal medya hesabından seçim pusulasını paylaşarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini duyurdu.