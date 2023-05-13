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Depremzedere büyük ayıp! Bunu da yaptılar "Gücümüze gidiyor"

Depremzedere büyük ayıp! Bunu da yaptılar "Gücümüze gidiyor"

 HATAY’ın Kırıkhan ilçesinde depremde hasar gören binalara giren hırsızlar su sayaçlarını söktü, depremzede vatandaşlar mağdur oldu.

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Olay, Kırıkhan ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Hırsızlar, hasarlı binalara girerek depremzede vatandaşların su sayaçlarını sökerek çaldı. Binadaki borulardan sular akarken depremzede vatandaşlar yetkililerden yardım istedi.

Çadırkentte yaşayan Bülent Kızıltaş, “Su sayaçlarımızı çalıp götürmüşler. Emniyete haber verdik sağ olsun geldiler. Yetkililerden yardım istiyoruz. Binalarımıza oturduğumuz evlerimize sahip çıkmalarını istiyoruz. Zaten depremden çıktık bir travma halindeyiz. Böyle bir olay da olunca gücümüze gidiyor” dedi.

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