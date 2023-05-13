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İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria’da 2 Filistinliyi öldürdü

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria’da 2 Filistinliyi öldürdü

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus kentinde düzenlediği baskında iki Filistinliyi öldürdü.

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Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail askerleri, Nablus kentindeki Balata Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Baskında, İsrail askerlerinin, Said Cihad Meşşe (32) ve Adnan el-Arac'ı (19) gerçek mermiyle başından vurarak öldürdüğü kaydedildi.

İsrail güçlerinin baskını sırasında ayrıca, aralarında yaşlı bir kadının da bulunduğu 3 kişinin gerçek mermiyle yaralandığı aktarıldı. Yaralıların Nablus’taki Rafidiya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yılın başından bu yana 150 Filistinliyi öldürdü.

Bu ölümlerin 33’ü, İsrail ordusunun 9 Mayıs’ta hava saldırıları başlattığı abluka altındaki Gazze Şeridi’nde son 5 günde kaydedildi.

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