Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 883 bin 163 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 888 bin 76 megavatsaat oldu.

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Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 49 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 626 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 883 bin 163 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 888 bin 76 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,7 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 15,6 ile ithal kömür ve yüzde 13,5 ile hidroelektrik izledi.

Türkiye, dün 5 bin 37 megavatsaat elektrik ihracatı, 9 bin 950 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.