Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan en çok merak edilen seçim sorusuna teminat gibi cevap!

tv100 programcısı Cansu Canan Özgen'in "Seçimi kaybederseniz tavrınız ne olur?" sorusuna ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sandıktan çıkan sonuca saygısı olmayanın millete de saygısı yoktur. Cumhur İttifakı bu ülkede demokrasinin teminatıdır" yanıtıyla ilgili tv100 sunucusu Gökhan Taşkın "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cansu Canan Özgen'in sorusuna duymak istediğimiz, işitmek istediğimiz teminat gibi sözlerle cevap verdi." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlere iki gün kala aralarında tv100'ün de yer aldığı televizyon kanallarının ortak canlı yayınında soruları yanıtladı. tv100 programcısı Cansu Canan Özgen'in "Bazı kesimlerden AK Parti seçimi kaybederse 'hükümeti bırakmaz, devretmezler' açıklamaları geldi. Seçimi kaybederseniz tavrınız ne olur?" sorusu geceye damgasını vurdu. Özgen'in sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan "Seçimi kaybederseler hükümeti bırakmazlar’ yaklaşımını değerlendirmeyi bile gereksiz buluyorum. Bu soru olsa olsa terör örgütlerine sorulur. Biz demokratik yolla iktidara geldik. Biz nasıl geldiysek, milletimiz ola ki böyle bir karar verecek olursa biz yine demokrasinin gereğini yaparız. Sandıktan çıkan sonuca saygısı olmayanın millete de saygısı yoktur. Cumhur İttifakı bu ülkede demokrasinin teminatıdır." yanıtını verdi.

Merak edilen soruya Erdoğan'dan net cevap!

tv100 Gece Haberleri'nde sunucusu Gökhan Taşkın, Özgen'in sorusuyla ilgili "Milyonlar oy vermek için, hiçbir seçimde olmadığı kadar bir yoğunlukla sandık başına gidecekler ama birileri demokrasi dışı bir söylemi manipule etmeye çalışıyor. 'Kaybetseler bile gitmezler' ne demek? Birilerinin topluma korku yaymak amacıyla topluma attığı bu iddiayı tv100 haber merkezinden arkadaşımız Cansu Canan Özgen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a net bir şekilde sordu: Sandıktan çıkan sonuca göre tavrınız ne olur? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a net bir şekilde cevapladı ve 'Cumhur İttifakı demokrasinin teminatıdır ve sandık demokrasinin namusudur. Sandıktan ne çıkarsa biz buna tabiiyiz. Millet ne derse o olur' dedi. Çok açık bir cevap. Toplumda birileri tarafından sürekli bir kaygı yaratılmaya çalışılıyor. Oradaki arkadaşımız 'sandıktan çıkan sonuca göre ne yaparsınız?' diye sorduğunda Cumhurbaşkanı Erdoğan 'sandık demokrasinin namusuysa, demokrasi de Cumhur İttifakı'nın teminatıdır' anlamında net sözler kullandı. İşte geceye damgasını vuran, seçime yaklaşırken en çok dillendirilmeye çalışılan tereddüt ve korku olarak kanalize edilmeye çalışan meselede gündemi belirledik." yorumunu yaptı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan teminat gibi sözlerle cevap verdi"

Sözlerini sürdüren Taşkın "'Cumhur İttifakı demokrasinin teminatıdır, sandıktan çıkan sonuca saygı duymayanın millete de saygısı yoktur' ifadeleri gayet açık ve net değil mi? Birileri hala demokrasi dışı söylemi topluma yaymaya çalışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cansu Canan Özgen'in sorusuyla duymak istediğimiz, işitmek istediğimiz teminat gibi sözlerle cevap verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha ne desin? İstanbul, Ankara seçiminde kazanan geldi, makamına oturdu. Buna itiraz eden mi oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tv100 haber merkezinden Cansu Canan Özgen'in sorusuna verdiği cevap bu kaygıyı yaymaya çalışanlara en net cevap oldu. Biz demokrasi şölenine gidiyoruz. Ülkenin cumhurbaşkanı da demokrasi, sandık teminatı veriyor. Birileri gençlerimizi sandıktan soğutmak, sandıktan çıkan sonucu meşru olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı'na karşı meşru değilmiş gibi gösterme gayretiyle sosyal medyada bir şeyler pompalıyorlar." ifadelerini kullandı.