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MEB'de görevde yükselme sınavı 9 Temmuz'da yapılacak

MEB'de görevde yükselme sınavı 9 Temmuz'da yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: - "Şube müdürlüğü kadrosu için 400, şeflik için 2 bin, memurluk için 3 bin ve saymanlık için de 57 kontenjan belirledik"

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, memurluk, şeflik, saymanlık ve şube müdürlüğü için görevde yükselme sınavının, 9 Temmuz'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması yönetmeliği kapsamında yapılacak sınav takvimi açıklandı.

Bakan Özer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, görevde yükselme sınavı için 22 Mayıs'ta, Bakanlığın meb.gov.tr adresinde, sınav uygulama duyurusunun yayımlanmasının ardından sürecin başlayacağını kaydetti.

Özer, sınav uygulama takvimine ilişkin, şu bilgileri paylaştı:

"Yazılı sınav için internet üzerinden başvuru ve onay süreci 29 Mayıs-7 Haziran'da yapılacak. Başvuru tarihinin son günü saat 18.00'de onay süreci tamamlanacak. Görevde yükselme yazılı sınavına katılacak adaylar meb.gov.tr internet adresinde 9 Haziran'da ilan edilecek. Sınav giriş belgeleri 26 Haziran'da yayımlanacak. Görevde yükselme sınavı 9 Temmuz'da, sınav sonuçları ise 4 Ağustos'ta açıklanacak."

Mahmut Özer, görevde yükselme ve unvan değişikliği kapsamında yapılacak sınav için belirlenen kontenjanlara ilişkin, "Şube müdürlüğü kadrosu için 400, şeflik için 2 bin, memurluk için 3 bin ve saymanlık için de 57 kontenjan belirledik." değerlendirmesinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Özer, görevde yükselme ve unvan değişikliğine başvuracak tüm personele başarılar diledi.

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