BIST 4.796
DOLAR 19,56
EURO 21,24
ALTIN 1.265,12
HABER /  DÜNYA

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta düştü

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta düştü

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 6-12 Mayıs haftasında önceki haftaya göre 2 azalarak 586’ya geriledi.

Abone ol

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 23 arttı.

Perşembe gününü 74,98 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 74,19 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma günü 70,04 dolar düzeyinde kapandı. WTI tipi ham petrolün varili perşembe gününü 70,87 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
MEB'de görevde yükselme sınavı 9 Temmuz'da yapılacak
MEB'de görevde yükselme sınavı 9 Temmuz'da yapılacak
Devletin kredi desteği gençleri harekete geçirdi! Esnaf, düğün sezonundan umutlu
Devletin kredi desteği gençleri harekete geçirdi! Esnaf, düğün sezonundan umutlu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan en çok merak edilen seçim sorusuna teminat gibi cevap!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan en çok merak edilen seçim sorusuna teminat gibi cevap!
Seçimin kaderini onlar belirleyecek diyen Hilmi Daşdemir: Bazılarının kafası karışık
Seçimin kaderini onlar belirleyecek diyen Hilmi Daşdemir: Bazılarının kafası karışık
Türkiye nisanda 235,7 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihraç etti
Türkiye nisanda 235,7 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihraç etti
NBA'de Lakers ile Heat, konferanslarında finale kaldı
NBA'de Lakers ile Heat, konferanslarında finale kaldı
Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli 127 personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli 127 personel alacak
UNICEF: Sudan'da 450 bin çocuk evini terk etmek zorunda kaldı
UNICEF: Sudan'da 450 bin çocuk evini terk etmek zorunda kaldı
Tunceli'de kayıp 3. gencin de cansız bedenine ulaşıldı
Tunceli'de kayıp 3. gencin de cansız bedenine ulaşıldı
Elazığ seçim sonuçları 2023 son durum, kim önde? Karakoçan, Keban, Kovancılar, Maden, Palu seçim sonuçları 2023
Elazığ seçim sonuçları 2023 son durum, kim önde? Karakoçan, Keban, Kovancılar, Maden, Palu seçim sonuçları 2023
Avrasya anketin sahibi Kemal Özkiraz gözaltına alındı! Hangi suçlama yapıldı?
Avrasya anketin sahibi Kemal Özkiraz gözaltına alındı! Hangi suçlama yapıldı?
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri