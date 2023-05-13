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Mahmut Arslan HAK-İŞ Genel Başkanlığına yeniden seçildi

Mahmut Arslan HAK-İŞ Genel Başkanlığına yeniden seçildi

HAK-İŞ Konfederasyonu 15’inci Olağan Genel Kurulu çerçevesinde apılan seçimler sonucunda Mahmut Arslan, yeniden HAK-İŞ Genel Başkanlığı’na seçildi.

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HAK-İŞ Konfederasyonu 15’inci Olağan Genel Kurulu 11 ile 12 Mayıs tarihleri arasında Ankara’da düzenlendi. Genel Kurulun ikinci günü yapılan seçimler sonucunda Mahmut Arslan, yeniden HAK-İŞ Genel Başkanlığı’na seçildi. Gerçekleştirilen seçim sonucunda, HAK-İŞ, Genel Başkan Yardımcılıklarına, Öz Çelik-İş Sendikamız Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Öz Sağlık-İş Sendikamız Genel Başkanı Devlet Sert, Öz Gıda-İş Sendikamız Genel Başkanı Halil Çukutli, Öz Taşıma-İş Sendikamız Genel Başkanı Mehmet Ali Kayabaşı seçildi.

“Genel Kurulumuz hayırlı olsun”

HAK-İŞ’inci 15’inci Olağan Genel Kurulu sonucunda HAK-İŞ davasının daha da güçlendiği, kökleştiği ve geleceğe daha güçlü bir şekilde yürüyeceğini belirten Arslan, “Değerli arkadaşlarım, 15’inci Olağan Genel Kurulumuz oylama sonucu yeterli sayıda oy kullanılarak hem tüzüğümüzün hem de mevzuatımız gereği seçimlerimiz tamamlanmıştır. Seçim kurulu da bunu ilan etmiştir. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

“Ülkemizin HAK-İŞ’e ihtiyacı var”

Arslan, bütün mağdur ve mazlumların HAK-İŞ Konfederasyonu’na ihtiyacı olduğunu ifade ederek “Biz HAK-İŞ’iz. Durduğumuz yeri dünkü genel kurulumuzun ilk gününde de anlatmaya çalıştık, Ülkemizin HAK-İŞ’e ihtiyacı var. Emekçilerin HAK-İŞ’e ihtiyacı var. Yeryüzünün bütün mazlumları bizden bir şeyler bekliyor. Büyük bir sorumluluk altındayız. Yeryüzünün bütün mazlumlarının bizden alacakları var” ifadelerini kullandı.

“HAK-İŞ’in onuruna yakışır bir genel kurulu tamamladık”

Coşku içerisinde gerçekleştirilen Genel Kurulun hayırlı olması dileğinde bulunan Arslan, “HAK-İŞ’in itibarına ve cesaretine uygun bir Genel Kurulu başarı ile sonuçlandırdık. Yeni dönemde daha güçlü ve etkin bir HAK-İŞ’i inşa edeceğiz” şeklinde konuştu.

Genel Başkan Arslan, yapılan seçimler sonunda göreve getirilen yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelerini tebrik etti.

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