CHP'li Canan Kaftancıoğlu'ndan seçim iddiası 86 milyon adına burdan söylemiş olayım

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 14 mayıs seçimlerine ilişkin "Seçim ikinci tura kalmayacak. 86 milyon adına burdan söylemiş olayım" iddiasında bulundu,.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin el değiştirmesinde önemli rol oynayan Canan Kaftancıoğlu, yarın yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerine ilişkin son çalışmaları euronews Türkçe'ye anlattı.

"İkinci tura kalırsa nasıl bir strateji değişikliğine gideceksiniz?" sorusuna Kaftancıoğlu, "Seçim ikinci tura kalmayacak. 86 milyon adına burdan söylemiş olayım. Ama velev ki kalırsa stratejimizde hiç bir değişiklik olmayacak. Aynı inanç ve kararlılıkla sahada vatandaşlarımızla buluşmaya devam edeceğiz." diye yanıt verdi.

"İstanbul'da Kemal Kılıçdaroğlu rekor oy alacak"

"İstanbul'u alan Türkiye'yi alır' deniyor. Genel seçimlerde de İstanbul’da birinci parti olur musunuz?" sorusuna Kaftancıoğlu, şu cevabı verdi:

"Genel seçimlerde de İstanbul’da birinci parti olma gibi bir hedefimiz var. Örgütümüze bu hedefimizi açıkladık, bu benim için şaşırtıcı olmayacak. Bizler hedeflerimizi ortaya koyarken sahadan ve vatandaştan gelen geri bildirim, kamuoyu araştırmaları ile o günün fotoğraflarını görmek için derinlemesine analizler yapıyoruz. Bu analizlere baktığımda CHP’nin birinci parti olabileceğine dair bir fırsat aralığımız var. Ama bilimsel bir gerçek daha var, Türkiye’de seçmenin oy verme ve şekillenme zamanına baktığımızda seçmenin yaklaşık yüzde 20’si son iki ayda, yüzde 10’u son bir haftada, yüzde 5’i de son saatlerde karar veriyor. Eğer seçmen son anda oy verme eğilimini değiştirmezse birinci parti olarak çıkmak bizim için sürpriz olmayacak. Ama şunu da belirteyim, İstanbul’da Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu rekor oy alacak."

Seçim güvenliği endişesi yok

Seçim güvenliği tartışmalarıyla ilgili olarak Kaftancıoğlu, "Seçim güvenliği ile ilgili hiç bir endişe ve eksik kalan nokta yok. Tek eksik vatandaşlarımızın kaygı nedeniyle sandığa gitmemesi olur. " dedi.