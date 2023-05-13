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Seçim yoğunluğu! Peş peşe otobüsler kalkıyor ek seferler açıldı

Seçim yoğunluğu! Peş peşe otobüsler kalkıyor ek seferler açıldı

14 Mayıs’ta yapılacak seçimler için otogarlarda hareketlilik başladı. Yaşanan yoğunluk nedeniyle firma sahipleri ek sefer koyduklarını belirtti.

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Yarın yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için Diyarbakır Şehirler Arası Otobüs Terminal’inde yoğunluk arttı. Firmaların seçim yoğunluğu nedeniyle ek sefer koydukları gözlemlendi.

Diyarbakır’da özel bir firmada işletmeci olarak çalışan Tahir Aydemir, bilet satışlarında gidiş ve dönüş şeklinde yoğunluğun olduğunu belirtti.

Depremde evi ağır hasar görüp il dışına yerleşen vatandaşların da Diyarbakır’a oy kullanmak için döndüklerini belirten Aydemir, “Yarınki seçim için aşırı bir yoğunluk söz konusudur. Bilet alan kişiler aynı günde dönmek için gidiş dönüş bileti alıyor. Yolcular arasında bazıları da sadece gidiş bileti alıp bir haftalığına tatil de yapıyor. Bilet alımlarında en fazla Antalya, İzmir, İstanbul gibi şehirler söz konusudur. Deprem bölgesinden o kadar fazla gelen yok. Daha çok işçi kesimi oy kullanmak için bilet kesiyor. Diyarbakır’da oy kullanan depremzedeler de gelip başka şehre yerleştikleri için geri dönüyorlar” dedi.

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