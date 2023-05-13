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Gözyaşlarına boğuldu çok acı sözler! Tek tesellisi bu yüzük...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Gözyaşlarına boğuldu çok acı sözler! Tek tesellisi bu yüzük...

Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazı altında kalan eşi, 2 oğlu, 4 torunu ve gelinini kaybeden Saime Başal, Anneler Günü'ne buruk giriyor. Acılı anne "Çocuklarımın Anneler Günü'nde yanıma gelmelerini, onları koklamak isterdim ama bugün mezarları başındayım." dedi.

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 6 Şubat'taki depremlerde, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Hisami Apartmanı'nın çökmesi sonucu Başal ailesi de enkaz altında kaldı.

Saime Başal'ın 2 çocuğuyla yaralı kurtarıldığı enkazdan eşi Osman, oğulları Musa ve Sadık Başal, torunları Masal, Kerem, Zemzem ve Ravza Kırat ile gelini Evrin Başal'ın cansız bedenleri çıkarıldı.

7 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra tedavisinin ardından taburcu edilen Saime Başal sık sık Yeniköy mezarlığında defnedilen yakınlarının mezarlarını ziyaret ediyor. Anneler Günü dolayısıyla da eşi, çocukları, torunları ve gelininin mezarını ziyaret eden Başal, geçen yıl çocuklarının kendisine hediye ettiği yüzüğü parmağından çıkarmıyor.

Mezarlık ziyaretinde gözyaşlarına hakim olamayan Saime Başal, AA muhabirine, oturduğu apartmanın depremde çökmesi sonucu 8 yakınını kaybettiğini, enkaz altında kendisinin de 21 saat kaldığını belirtti.

Depremden geriye 2 evladının kaldığını, onlarla hayatta kalmaya çalıştığını dile getiren Başal çok büyük bir acı yaşadığını ifade etti.

"Kendimi nasıl hissedebilirim ki? Anneler Günü'nde onları koklamak isterken mezar başındayım. Çocuklarımın Anneler Günü'nde yanıma gelmelerini, onları koklamak isterdim ama bugün mezarları başındayım." diyen Başal çocuklarının geçen yıl Anneler Günü'nde kendisine yüzük aldığını dile getirdi.

Başal, "Allah mekanlarını cennet etsin. Her sene Anneler Günü'nde vefat eden çocuklarım bana hediyeler alırdı. Allah razı olsun onlardan, bu da onların kaderiydi. Son hediyeleri yüzüktü. Birlikte toparladılar bana yüzük aldılar, şimdi aldıkları yüzükle mezarlarını ziyaret ediyorum. Yüzüğü hiç parmağımdan çıkarmayacağım. Onların son hediyesi ölene kadar parmağımda kalacak." ifadesini kullandı.

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