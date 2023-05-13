BIST 4.796
DOLAR 19,56
EURO 21,24
ALTIN 1.265,12
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Oy kullanmak için memleketlerine giden ailenin aracı tıra çarptı

Oy kullanmak için memleketlerine giden ailenin aracı tıra çarptı

ANTALYA'dan Samsun'a ve Ordu'ya o kullanmaya giden ailenin içinde bulunduğu otomobilin Samsun'da tıra arkadan çarptığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Abone ol

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolu Gelemen mevkisinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya'da inşaatlarda çalışan aynı aileden 4 kişi 14 Mayıs seçimlerde oy kullanmak için Samsun'a ve Ordu'ya gitmek için aynı araçla yola çıktı.

Umut Ağmak idaresindeki 60 DP 771 plakalı otomobil önünde seyir halinde olan ve İstanbul'dan Giresun'a deterjan götüren Erkan Sezen'in kullandığı 55 AIF 339 çekici ve 55 AHC 503 dorse plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada parçalanarak hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü Umut Ağmak, babası Salih Ağmak, amcası Mehmet Ağmak ile amcasının oğlu Murat Ağmak yaralandı.

Yaralılar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yaralılardan Salih Ağmak, "Oğlum, ağabeyim ve yeğenim ile birlikte Antalya'da inşaatta çalışıyoruz. Birlikte oy kullanmak için ben ve oğlum Çarşamba ilçesine, ağabeyim ve oğlu ise Ordu'nun Akkuş ilçesine gidiyordu. Kazanın nasıl olduğunu hatırlamıyorum' dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Gözyaşlarına boğuldu çok acı sözler! Tek tesellisi bu yüzük...
Gözyaşlarına boğuldu çok acı sözler! Tek tesellisi bu yüzük...
YSK Başkanı Yener, muhafaza edilen yurt dışı oylarla ilgili sayım hazırlıklarını kontrol etti
YSK Başkanı Yener, muhafaza edilen yurt dışı oylarla ilgili sayım hazırlıklarını kontrol etti
CHP'li Canan Kaftancıoğlu'ndan seçim iddiası 86 milyon adına burdan söylemiş olayım
CHP'li Canan Kaftancıoğlu'ndan seçim iddiası 86 milyon adına burdan söylemiş olayım
Tunceli seçim sonuçları 2023 Çemişgezek; Hozat, Mazgirt, Nazımiye; Ovacık, Pertek seçim sonuçları 2023
Tunceli seçim sonuçları 2023 Çemişgezek; Hozat, Mazgirt, Nazımiye; Ovacık, Pertek seçim sonuçları 2023
Numan Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'na 300 milyar dolar tepkisi! "Ne verdiniz de sizi bu seçimde destekliyorlar"
Numan Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'na 300 milyar dolar tepkisi! "Ne verdiniz de sizi bu seçimde destekliyorlar"
ASELSAN, çıtayı "GÖKDENİZ" ile yükseltiyor
ASELSAN, çıtayı "GÖKDENİZ" ile yükseltiyor
Seçim yoğunluğu! Peş peşe otobüsler kalkıyor ek seferler açıldı
Seçim yoğunluğu! Peş peşe otobüsler kalkıyor ek seferler açıldı
GÖKDENİZ'in testleri tamamlandı! Emsalledinden çok daha üstün!
GÖKDENİZ'in testleri tamamlandı! Emsalledinden çok daha üstün!
Akçadağ · Arapgir · Arguvan · Battalgazi seçim sonuçları 2023 Malatya seçim sonuçları
Akçadağ · Arapgir · Arguvan · Battalgazi seçim sonuçları 2023 Malatya seçim sonuçları
Başkentte aşırı yağış nedeniyle su basan metro istasyonları kullanıma açıldı
Başkentte aşırı yağış nedeniyle su basan metro istasyonları kullanıma açıldı
Çin, Avrupa ile ABD'den bağımsız ilişki kurma arayışında
Çin, Avrupa ile ABD'den bağımsız ilişki kurma arayışında
Muharrem İnce operasyonu! Avrasya anketin sahibi Kemal Özkiraz ve 'Ankara Kuşu' dahil 17 gözaltı
Muharrem İnce operasyonu! Avrasya anketin sahibi Kemal Özkiraz ve 'Ankara Kuşu' dahil 17 gözaltı