Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefete yüklendi! 'Bunlar terörist! Teröristlerle kol kola olanlara...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs seçimlerine 24 saatten az zaman kala İstanbul mitinglerine başladı. Bugün İstanbul'un 3 ilçesinde miting yapacak olan Erdoğan, Ümraniye mitinginde konuştu. Muhalefete yüklenen Erdoğan, "Bunlar terörist! Benim gencim geleceğini bunlara bırakır mı:" diye sordu. Yarınki seçimde ABD Başkanı Joe Biden'in de yenileceğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs seçimleri kapsamında bugün İstanbul'un 3 ilçesinde miting yapacak. İlk durağı Ümraniye olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini bekleyen on binlerce insana hitap eetti. Muhalefete ağır sözlerle yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da "Sen turist misin yoksa İstanbul'un Belediye Başkanı mı?" diye sordu. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

- Ümraniye'yi çok seviyoruz. Hele hele Pazar akşamı bir başka seveceğiz. Pazar akşamına hazır mısınız? Sordum katılım ne kadar, dediler 35 bin.

- Ümraniye'de çöplük patlamıştı hatırlıyorsunuz değil mi? Ey CHP bunun hesabını nasıl vereceksin ya? CHP demek, çöp demektir, çukur demektir, susuzluk demektir.

- Değerli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ümraniye bugün başka güzel. Her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum.

- Kalpten kalbe görünmeyen köprüler kurduk. Sevgi köprüleri kurduk. Vicdan köprüleri kurduk. Şimdi de Türkiye Yüzyılı'nın eşiğindeyiz. Çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın, yani aşk mektubu yazdığımız tüm milletimizin yüzyılı olacaktır.

Talimatı Kandil'den alanlara...

-14 Mayıs seçimlerini, milletimizin geleceğine sahip çıktığımız bir demokrasi şöleni olarak görüyoruz. Bu mücadele bizimle misiniz? Sandığın gücünü göstermeye hazır mısınız? Rakiplerini kasetle elemeye çalışanlara karşı sandığın namusuna sahip çıkacak mısın? Talimatı Kandil'den alanlara gereken cevabı sandıkta vermeye hazır mısın? Ülkenin değerlerini yabancılara peşkeş çekenleri sandığa gömmeye hazır mısın? Yarın sandıklar kapanana kadar durmadan dinlenmeden çalışmaya var mısın?

Bu işi ilk turda bitireceğiz

- Biz bir ve beraber oldukça Allah'ın izniyle koalisyon masasını da yıkıp geçeriz, terör ve tefeci tezgahını da ezip geçeriz.

- Yarın sandığa sahip çıkalım. Bir oy bu kardeşinize bir oy Cumhur İttifakı'na. Ne gerekiyorsa yapacağız ve bu işin ilk turda bitmesini sağlayacağız.

Ya bunlar terörist...

- Buradan soruyorum benim gençlerim bunlara geleceğini emanet eder mi? Ya bunlar terörist. Teröristlerle kol kola olanlara emanet eder mi?

- Ümraniye tulum çıkarmalı tulum. Anladınız değil mi? Benim bildiği Ümraniye sandıkları patlatır.

Ekrem İmamoğlu'na taş attı

- Bay bay Kemal'in bir referansı var mı? Bir belediye başkanı getirdi. Adamın İstanbul'da durduğu yok. Sen İstanbul'un belediye başkanı mısın, yoksa İstanbul'da turist misin?

- Kendi ülkesine düşmanlık yaparak Seçim kazanılır mı? Gözlerini öyle bir hırs büyümüşkü kendi ortaklarının tabanlarını dahi gözleri görmüyor. Yalan üstüne yalan. Bölücü örgütün elebaşlarının kendileri için yaptıkları destek açıklamalarından rahatsız olmuyorlar. Ülkenin yönetimini bunlar alırlarsa bölücü örgütlere yaptığımız operasyonları durdurmak olacak.