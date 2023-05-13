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Galatasaray'dan Sergio Ramos ve Roberto Firmino açıklaması! Erden Timur tek tek açıkladı...

Galatasaray'dan Sergio Ramos ve Roberto Firmino açıklaması! Erden Timur tek tek açıkladı...

Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - kırmızılı kulübün Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, transfer gündemiyle alakalı açıklamalarda bulundu. Timur; Sergio Ramos, Roberto Firmino, Mauro Icardi, Nicolo Zaniolo ve Lucas Torreira ile ilgili iddialara cevap verdi. İşte detaylar...

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Galatasaray'da transfer gündemi her geçen gün ısınıyor. Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı konumundaki sarı-kırmızılılarda gözler bir yandan da önümüzdeki sezona çevrilmiş durumda.

Yapılacak takviyelerle iddiasını konuşturmak isteyen yönetim, yıldız isimlere yönelecek.

Devler Ligi'nde boy göstermek isteyen Aslan, doğrudan katkı verecek futbolcuları listeye ekliyor. Yapılacak transferler kadar mevcut oyuncuların da son durumu merak konusu oldu.

PSG'den kiralanan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi, taraftarın en çok ilgi duyduğu konular arasında.

Öte yandan Nicolo Zaniolo ve Torreira'nın da takımda kalıp kalmayacağı konusunda belirsizlik var.

Erden Timur'dan çarpıcı açıklamalar

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, transfer gündemleriyle ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Timur, takımdaki mevcut oyuncular Mauro Icardi, Nicolo Zaniolo ve Torreira hakkında önemli bilgilendirmeler yaptı. Öte yandan transfer söylentilerine adı karışan Sergio Ramos ve Roberto Firmino hakkında net ifadeler kullandı.

"Icardi kalacak gibi"

Erden Timur, Paris Saint-Germain'den kiraladıkları ve geleceği belirsiz olan Mauro Icardi'yle ilgili, "Mauro Icardi'nin durumu biraz daha uzar. Biz tutmak istiyoruz. Kalacak gibi." dedi.

"Zaniolo'ya birçok teklif var"

Sarı-kırmızılı idareci özellikle İtalyan ekipleriyle adları geçen Nicolo Zaniolo ve Lucas Torreira için ise, "Zaniolo'ya birçok teklif var. Torreira'yı da soranlar var ama Torreira'nın durumu Okan Hoca'ya bağlı." sözlerini sarf etti.

"Sergio Ramos ve Roberto Firmino gündemimizde değil"

Erden Timur, son olarak Sergio Ramos ve Roberto Firmino'nun kesinlikle gündemlerinde olmadığını söyledi.

Timur, "Sergio Ramos ve Roberto Firmino gündemimizde değil. İkisiyle de ilgilenmiyoruz. Çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor." diye konuştu.

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