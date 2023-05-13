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Antalya seçim sonuçları 2023 son oy durumu nedir? Akseki, Alanya, Elmalı, Finike, Gazipaşa seçim sonuçları 2023

Antalya seçim sonuçları 2023 son oy durumu nedir? Akseki, Alanya, Elmalı, Finike, Gazipaşa seçim sonuçları 2023

Antalya seçim sonuçları 2023 kim önde, güncel oy durumu ve sonuç tablosu anlık olarak sayfamızda olacak. Milletvekili çıkarak olan Antalya için 2023 seçim sonuçları çok önemli. Gözler Akseki, Alanya, Elmalı, Finike, Gazipaşa, Gündoğmuş, İbradı, Demre, Kaş, Kemer, Korkuteli, Kumluca, Manavgat, Serik, Muratpaşa, Konyaaltı, Aksu, Döşemealtı, Kepez''den çıkacak seçim sonuçlarında. Peki, 14 Mayıs 2023 AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, TİP ve Yeşil Sol Parti Antalya oy oranları 2023 son durum ne?

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Antalya seçim sonuçları 2023 son durum ne, kim önde soruları YSK'nın seçim yasaklarını kaldırmasının ardından netleşecek. Antalya seçim sonuçları 2023 tüm verileri internethaber.com'dan anında takip edebilirsiniz. Antalya'da oy kullanma işlemi saat sabah 08.00'de başlayacak ve 17.00'de son verecek. 28. Dönem milletvekili seçimleri sonuçları ve Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Oğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Antalya'daki seçim sonucu oy oranları en güncel haliyle sayfamızda. 

Peki, 14 Mayıs 2023 AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, TİP ve Yeşil Sol Parti Antalya oy oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte 14 Mayıs 2023 Antalya seçim sonuçları sorgulama sayfası...

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Antalya’da seçim sonuçlarını etkileyecek ilçeler şöyle; Akseki, Alanya, Elmalı, Finike, Gazipaşa, Gündoğmuş, İbradı, Demre, Kaş, Kemer, Korkuteli, Kumluca, Manavgat, Serik, Muratpaşa, Konyaaltı, Aksu, Döşemealtı, Kepez'

Antalya seçim sonuçları son tablo kim önde?
Antalya seçim sonuçları 14 Mayıs Pazar günü en geç 20.00 sonrasında açıklanmaya başlayacak.14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleşecek olan seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00’de sona erecek. YSK'nın Resmi Gazete’de yayınlanan “seçim yasakları” kurallarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler basın kuruluşları tarafından paylaşılabilecek.  

Seçim yasakları neler?
Resmi Gazete'de seçim gününe ilişkin bazı uygulama ve yasakların yer aldığı YSK kararları da yayımlandı.

Buna göre, seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.

Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

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