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Samsun'da uyuşturucu bulunan araçtaki 5 zanlı gözaltına alındı

Samsun'da uyuşturucu bulunan araçtaki 5 zanlı gözaltına alındı

Samsun'un İlkadım ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 5 şüpheli gözaltına alındı.

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İlkadım Emniyet Müdürlüğü İlyasköy Polis Merkezi ekipleri, İlyasköy Mahallesi Hilal Sokak'ta şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, 313 kapsül sentetik ecza hapı, alüminyum folyoya sarılı 20,05 gram sentetik uyuşturucu, 30 uyuşturucu hap, hassas terazi, biri kurısıkı olmak üzere 2 tabanca, 2 şarjör ve 119 tabanca fişeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyete götürüldü.

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