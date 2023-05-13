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İstanbul'da 15 evi soyan şüpheli tutuklandı!

İstanbul'da 15 evi soyan şüpheli tutuklandı!

İSTANBUL Bayrampaşa'da 15 evden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli cezaevine gönderildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 7 Ocak-5 Mayıs tarihleri arasında 15 ikametten hırsızlık yapılmasına ilişkin yapılan çalışmada, 600 güvenlik kamerası görüntüsü incelendi.

Görüntülerden eşkali belirlenen bir kişinin, motosikletle hırsızlık yapacağı ikametin bulunduğu sokakta keşif yaptığı, çeşitli aparatlar yardımıyla girdiği adreslerden eşyalar çaldığı, geldiği motosikletle de olay yerinden kaçtığı anlaşıldı. Şüphelinin Yıldırım Mahallesi'ndeki birbirine yakın evlerden hırsızlık yaptığı tespit edildi.

Ekiplerin, Yıldırım Mahallesi'ndeki saha çalışması sırasında eşkal bilgileriyle uyum sağlayan şüpheli, bir evin bahçe duvarından atlayıp park halindeki motosikletle kaçmaya çalıştı.

Polis ekipleriyle yaşanan kovalamacada yakalanan ve 15 evden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli S.S, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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