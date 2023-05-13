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1.5 ayda 8 kilo vermişti! Pelin Karahan'ın yeni imajı olay oldu

1.5 ayda 8 kilo vermişti! Pelin Karahan'ın yeni imajı olay oldu

Kavak Yelleri dizisiyle hafızalara kazınan Pelin Karahan 1.5 ayda 8 kilo vermesiyle dikkat çekerken son olarak TRT'nin yeni platformu Tabii için çektikleri Şebeke dizisi için imaj değiştirdi. Sarı renkteki saçlarını siyaha boyatan oyuncu sosyal medyada gündem oldu.

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Kavak Yelleri dizisinin rolüyle tanınan Pelin Karahan, TRT'nin yeni platformu Tabii'de yayınlanacak olan Şebeke dizisinde başrol oynayacak. Ekranlara dönmeye hazırlanan ünlü isim imajıyla dikkat çekti.

Başrollerinde Furkan Palalı, Eren Hacısalihoğlu, Hakan Meriçliler, Ceyda Ateş, Savaş Satış gibi isimlerin yer aldığı dizide Tuba karakterini oynayan Pelin Karahan, sarı renkteki saçlarını simsiyah yaptı.

Pelin Karahan'ın yeni imajı olay oldu

Yeni imajını Instagram hesabından yayınlayan güzel oyuncu "Tuba... Şebeke 1. sezon Tabii'de" ifadelerini kullanırken Pelin Karahan'ın yeni imajı sosyal medyaya damga vurdu.

Karahan'ın koyu renkteki saçlarının peruk olduğu düşünülürken takipçiler de ikiye bölündü. Kimi güzel oyuncuyu çok beğenirken kimi de bu imajını beğenmedi.

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