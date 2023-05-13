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'Bayrak Dede' hayatını kaybetti

'Bayrak Dede' hayatını kaybetti

17 Aralık'ta terör örgütü PKK tarafından düzenlenen ve 15 askerin şehit olduğu bombalı saldırının meydana geldiği otobüs durağında günlerce Türk Bayrağı ile nöbet tutan ve 'Bayrak Dede' olarak bilinen Fevzi Kurtoğlu hayatını kaybetti.

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17 Aralık 2016 tarihinde 15 askerin hayatını kaybettiği ve 55 askerin yaralandığı canlı bomba saldırısının gerçekleştiği Şehit Komandolar Durağı'nda günlerce Türk Bayrağıyla nöbet tutan Fevzi Kurtoğlu hayatını kaybetti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği başsağlığı mesajı yayımlayarak; "17 Aralık 2016'da Kayseri'de 15 vatan evladının şehit, 55 gazimizin yaralandığı durakta günler, aylar, yıllarca Türk Bayrağı ile nöbet tutan, şehit ailelerine kardeş, gazilere baba olan 'Bayrak Dede' Fevzi Kurtoğlu vefat etmiştir. Fevzi Baba ruhun şad mekanın cennet olsun" ifadelerini kullandı.

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