YSK'dan son dakika açıklama! Muharrem İnce'nin oyları geçerli sayılacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesiyle ilgili başvuruyu değerlendirdi. İnce'ye ilk turda verilen oylar geçerli sayılacak.

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YSK Başkanı Ahmet Yener, oy birliğiyle alınan kararla; Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin geçerli olduğu ve bu süreçte Muharrem İnce’ye verilen oyların geçerli olması sonucuna varıldığını açıkladı.

Yener, YSK'da yapılan toplantıda; 6271 sayılı yasanın 11. maddesinin geçerli olduğunu, Muharrem İnce'ye verilen oyların geçerli oy olarak kabul edilmesi gerektiği sonucuna varıldığını söyledi.

14 Mayıs 2023'te yapılacak olan seçimlerin Türk demokrasisine ve Türk halkına hayırlar getirmesini dilerken, seçimle ilgili tüm tedbirlerin de alındığını kamuoyuyla paylaştı.

Seçime 3 gün kala çekilmişti

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 11 Mayıs Perşembe günü yaptığı açıklamayla cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıklamıştı.

İnce, ''Bunu memleketim için yapıyorum. Türkiye'ye üçüncü bir seçenek önerdim. Bir kanal açmaya çalıştım, başaramadık. 'Saraydan para aldı çekilemez' diyenlere sesleniyorum; benim bu kumpaslardan, bu sahte dekontlardan, bu montajlardan korktuğum falan yok.'' demişti.