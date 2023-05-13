AK Partili belediyeden rekor zam! Davul zurnayla kutladılar

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yunusemre Belediyesi’nde en düşük maaşın net 17 bin TL olacağını açıkladı. Beklentileri 13-14 bin TL bandında olan işçiler müjdeli haberi davul zurnayla kutladılar.

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2023 yılı Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri neticesi belirlenen ücreti Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi açıkladı.

Hizmet-İş 1 No’lu Şube Başkanı Rahmi Okan Polat, “Görüşmelerimiz 15 gün sürdü. Dün telefonla görüştük. Geçimin ne kadar zor olduğunu Başkanımıza anlattığımızda, ellerinden geleni yapacağını söyledi. Beklentimizin üzerinde bir rakam söyledi. Araba sürüyordum. Heyecanlandım ve kenara çektim. İşçi kardeşlerimize başkanımız müjdeyi verecek. Ancak ben bir müjde vermek istiyorum. Gerçekten bir doktorla çalışıyorsunuz. Her derde deva bir doktor” dedi.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları çok net. İşçi kardeşlerimizi mağdur etmeyecek rakamlara çıkmamızı söyledi. İşçi kardeşlerimizin ve ailelerinin rızıklarını düşünüyoruz. 1 Temmuz’dan itibaren işçimizin eline en düşük 17 Bin TL net maaş geçecek. Yatsı namazında ve sabah namazında ‘Allah’ım bizi mahcup etmesin’ diye dua ettim. Bütün şartlarımızı zorladık. Hayırlı uğurlu olsun.” dedi.