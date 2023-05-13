Muğla'da eski hastane girişinde bulunan kadın cesediyle ilgili bir kişi yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesinde eski hastane binası önünde bulunan kadın cesediyle ilgili İzmir'de bir tır şoförü gözaltına alındı.Abone ol
Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki eski hastane girişinde kadın cesedinin bulunmasının ardından Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını tarayan ekipler, şüphelinin İzmir'de yaşayan tır şoförü E.D. olduğunu tespit etti.
Operasyon düzenleyen ekipler şüpheliyi aracının kanlı koltuk kılıflarını döşemecide değiştirirken suç üstü yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Önceki gün Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki eski hastane girişinde bir kişiyi hareketsiz görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, sağlık ekibi Z.B'nin hayatını kaybettiğini belirlemişti.