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Muharrem İnce partisine oy istedi! Cumhurbaşkanı seçimi için...

Muharrem İnce partisine oy istedi! Cumhurbaşkanı seçimi için...

Cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce sosyal medya hesabından bir çağrı yaptı ve partisine oy istedi.

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Seçimlere 3 gün kala Cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, milletvekili seçimleri için partisine oy isterken, Cumhurbaşkanı seçimi için kimi desteklediğini söylemedi. 

İnce, Twitter'dan yaptığı çağrıda, "Sandıktan vazgeçme, oylar Memleket Partisi’ne!" dedi. 

İnce, cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini, "Atılan iftiralara, 'saraydan para aldı, görevini yapıyor, çekilemez' diyenlere, bu alçaklığı yapanlara sesleniyorum. Benim bu kumpaslardan, montajlardan, sahte dekontlardan korktuğum yok. 45 gündür direniyorum. Adaylıktan çekiliyorum. Bunu memleketim için yapıyorum" sözleriyle duyurmuştu. 

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