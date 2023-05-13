Rize-Artvin Havalimanı 4 ayda 256 bin 371 yolcuyu ağırladı

Türkiye'nin deniz dolgu üzerine yapılan ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı'nı bu yılın ocak-nisan döneminde 256 bin 371 yolcu kullandı.

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Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Rize-Artvin Havalimanı'nda geçen ay 70 bin 507 yolcuya hizmet verildi.

Aynı ayda, havalimanına iniş-kalkış yapan uçak sayısı ise iç hatlarda 531, dış hatlarda 2 olmak üzere 533'e ulaştı.

Rize-Artvin Havalimanı'nda 2023 ocak-nisan dönemindeki yolcu trafiği 256 bin 371, uçak trafiği 2 bin 24, yük trafiği ise 1703 ton olarak gerçekleşti.