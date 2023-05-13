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Bayburt'ta 500 kişinin istihdam edileceği fabrikanın temeli atıldı

Bayburt'ta 500 kişinin istihdam edileceği fabrikanın temeli atıldı

Bayburt'ta, 500 kişinin istihdam edileceği elektrikli araçların enerji istasyonu ünitelerinin üretileceği fabrikanın temel atma töreni gerçekleştirildi.

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Vali Cüneyt Epcim, Bayburt Sanayi Organize Bölgesi'ndeki törende, Bayburt'ta bugüne kadarki en büyük yatırım organizasyonuna imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Üretime bir yıl içinde başlaması hedeflenen fabrikada kademeli olarak 500 kişinin istihdam edileceğini belirten Epcim, "Burada kademeli şekilde, 150 ile başlayıp 500 kişinin çalışabileceği bir teknoloji üssü oluşturma hedefi var. Elektrikli araçların enerji istasyonlarının ünitelerinin üretileceği önemli bir tesis ortaya konacak." dedi.

Crypto Carbon Energy Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Karaozan ise firma olarak çok önemli bir yatırımı en kısa sürede Bayburt'a kazandıracaklarını vurguladı.

Karaozan, yatırımın Bayburt için çok önemli bir proje olduğuna işaret ederek, "Burada 500 civarında istihdam olacak. Bayburt'a bir teknoloji üssü havası veriyor. Biz buna başladıktan sonra, elektrikli bisiklet fabrikası fikri de ortaya çıktı. Onu da inşallah Bayburt'a çekmeye çalışıyoruz. Bu projelerin Bayburt'a çok ciddi katkısı olacak inşallah." diye konuştu.

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