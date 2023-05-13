Seçim günü yasakları neler, yarın AVM'ler, cafeler açık mı?

Saatler sonra, 14 Mayıs Pazar günü Türkiye sandık başına gidecek ve oyunu kullanacak. YSK seçim günü için yasakları duyurdu. Peki seçim günü yani 14 Mayıs'ta AVM'ler ve cafeler açık olacak mı, saat kaça kadar açık olacak? İşte seçim günü yasakları tam listesi...

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14 Mayıs’ta düzenlenecek 28. dönem milletvekili seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimi için saatler kala yasaklar da gündeme geldi. 64 milyondan fazla seçmenin oy kullanacağını YSK duyurdu. 14 Mayıs Pazar günü kafeler, AVM’ler, eğlence mekanları açık mı? sorusu da oy kullandıktan sonra dışarı çıkmak isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. Peki, Seçim günü nereler kapalı olacak? İşte 14 Mayıs seçim yasakları 2023 tam listesi...

Seçim günü yasakları

Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.

Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

Seçim günü AVM'ler kapalı olacak mı?

Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak. Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

Yayın yasağı ne zaman kalkacak?

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Oy verme saatleri neler?

Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında olacak.